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Süt bedelleri ödendi

Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Mayıs döneminde SÜTEK’e süt veren 718 üretici için toplam  139 milyon 685 bin 655 TL banka hesaplarına yatırıldı.

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