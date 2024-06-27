Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Mayıs döneminde SÜTEK’e süt veren 718 üretici için toplam 139 milyon 685 bin 655 TL banka hesaplarına yatırıldı.