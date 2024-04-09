Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 16 - 29 Şubat döneminde Kuruma süt veren üreticilerin ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, belirtilen dönemde SÜTEK’e süt veren 668 üretici için toplam 125 milyon 527 bin 28 TL tutarındaki çiğ süt bedeli üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.