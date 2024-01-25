Süt bedelleri ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Aralık 2023 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Aralık 2023 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Aralık 2023 döneminde SÜTEK’e süt veren 518 üretici için 102 milyar 365 milyon 823 bin 55 TL’lik çiğ süt bedeli bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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Etiketler : SÜTEK