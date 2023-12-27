Lefkoşa20 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi

Süt bedelleri ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Kasım devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

A+A-

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Kasım devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödendiğini duyurdu.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Kasım döneminde SÜTEK’e süt veren 531 üretici için 95 milyon 896 bin 632 TL olan çiğ süt bedelleri bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.

Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler : ,