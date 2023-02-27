Süt bedelleri ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1 - 15 Ocak devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının bugün ödendiğini açıkladı.
A+A-
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1 - 15 Ocak devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının bugün ödendiğini açıkladı.
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre 1 - 15 Ocak döneminde SÜTEK’e süt veren 570 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100'ü ( 70 milyon 489 bin 793 TL ) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Etiketler : SÜTEK