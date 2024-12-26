Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu, 1-15 Kasım devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedelleri bugün ödeniyor.

SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1-15 Kasım 2024 döneminde SÜTEK’e süt veren 541 üretici için çiğ süt bedeli olan 131 milyon 245 bin 218.51 TL bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.