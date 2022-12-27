Süt bedelleri bugün ödeniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Kasım 22 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödeneceğini duyurdu.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1-15 Kasım 22 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin bugün ödeneceğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamaya göre, belirtilen dönemde SÜTEK’e süt veren 530 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan 64 milyon 556 bin 565.57 TL, üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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