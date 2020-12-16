Sürücülere yol uyarısı
Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi kanalizasyon çalışması nedeniyle yarın trafiğe kapanıyor
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Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi, kanalizasyon çalışması nedeniyle yarın saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapanıyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB) yapılan yazılı açıklamada, Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi’nde kanalizasyon çalışmaları nedeniyle kısmi yol kapamasının, iş tamamlanıncaya kadar süreceği kaydedildi.
Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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