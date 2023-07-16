Sürücü polis tarafından tespit edildi...

Dağyolunda hatalı araç geçmeye çalışan kamyon şoförü ile ilgili Polis Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Açıklamada, söz konusu kamyon şoförünün tespit edildiğini ve toplam 4747,05 TL para ve 40 ceza puanı sabit ceza kesildiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

Bazı haber siteleri ve sosyal medyada yer alan, Girne - Değirmenlik Anayolu (Dağyolu) üzerinde seyreden bir kamyon şoförünün, önünde seyreden başka bir aracı tehlikeli mahalde geçerek karşıdan gelmekte olan araç sürücüsünü tehlikeye atan video görüntüsünü ihbar kabul eden Polis ekipleri söz konusu kamyon Şoförünü tespit ederek polise celp etti. Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen titiz çalışma sonucu tespit edilen söz konusu kamyon şoförüne işlemiş olduğu, tehlikeli sürüş ve tehlikeli mahalde araç geçme suçlarından toplam 4747,05 TL para ve 40 ceza puanı sabit ceza kesilmiştir.