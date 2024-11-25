Surlariçi’nde yol bakım çalışmaları başlıyor

Surlariçi bölgesindeki Sarayönü Sokak ve Haşmet Gürkan Sokak’ta yol bakım çalışması yapılacak.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden (LTB) yapılan yazılı açıklamaya göre çalışmalar, bugün saat 19.00’da başlayacak ve trafik düzenlemeleri yapılacak.

Açıklamada sürücülerin, bu güzergahları kullanırken trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri de istendi.