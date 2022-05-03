Surlariçi'nde kavga: 8 tutuklu, 3 yaralı

Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde dün iki grup arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan kavgada üç erkek şahıs yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada, dün, saat 21.30 sıralarında, Lefkoşa’da Surlariçi bölgesinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu U.G.(E-36), B.K.(E-36), H.M.(E-34) ve Y.Ö.(E-34) bir taraf olup, diğer taraf olan H.M.(E-28), O.K.(E-20), D.R.(E-28) ve B.K.(E-25) ile kavga ettikleri esnada almış oldukları darbeden dolayı 34 yaşındaki Y.Ö. ile 36 yaşındaki B.K.’nın dişleri, 25 yaşındaki B.K.’nın ise ayak parmağı kırılarak vahim zarara uğratılmış oldukları belirtildi.

Söz konu şahısların tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği de kaydedildi.

Kayıp şahıs bulundu

Polis, 30 Nisan tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 27 yaşındaki John Idemudia’nın dün Lefkoşa’da bulunduğunu bildir