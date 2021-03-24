Surlariçi’nde 23 günde 60 vaka

Surlariçi’nde tespit edilen vaka sayısı 1 Mart’tan bu yana 23 günde 60 kişi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu sürede ülkede toplam 714 COVID-19 vakası tespit edilirken, bunlardan 60’ının Surlariçi’nde olduğu dikkat çekti.

14 Mart’tan bu yana bölgedeki vakalarda büyük artış görüldü. 1 Mart’tan 14 Mart’a kadar 1 ila 3 arası değişen vaka sayısı, 17 Mart’ta 5’e, 18 Mart’ta 9’a yükselirken, 22 Mart’ta bu sayı 4 olarak belirtildi. Dün ise 2 olarak açıklandı.

Surlariçi’ndeki vaka artışıyla bölgede ücretsiz PCR testleri yapılmaya başlandı. Vatandaş da, esnaf da bu testlere talep gösterdi. Arasta’da 15 Mart’ta başlayan PCR testlerinin her Pazartesi yapılacağı belirtildi. 15 Mart’tan bu yana 2 günde toplam 978 PCR testi yapıldı. Önceki gün ise bölgede uzayıp giden PCR kuyruğu dikkat çekti

BÖLGE MUHTARLARI PCR UYGULAMASINDAN MEMNUN İplik Pazarı Korkut Efendi Mahalle Muhtarı Mehmet Alisinanoğlu: “Testlere talep çok fazla, bu hem bölge, hem de ülke güvenliği için çok önemli” Selimiye Bölgesi Muhtarı Mustafa Mesutoğlu: “Pozitif vakalar nereden araştırıyoruz”

Fehime ALASYA

Lefkoşa Surlariçi’nde 23 günde 60 COVID-19 vakası görüldü, bölgedeki bu artışla birlikte Arasta’da her pazartesi ücretsiz PCR testleri yapılmaya başlandı. Lokmacı Geçiş Noktası’nın kapanmasıyla zor günler geçiren bölge esnafı ise pandeminin de etkisiyle borç batağına gömüldüğünü anlattı.

Bölgesel bazda yapılan PCR testlerinden memnuniyet dile getiren bölge muhtarları ise bu sayede hem esnafın, hem de vatandaşın ayağına hizmet getirdiklerini, bununla birlikte daha çok test yapılmasına olanak sağlandığının da altını çizdi.

Ailevi toplu yaşam alanlarının yaygın olduğu Surlariçi’ndeki vaka artışı, bölgedeki sağlığı da tehlikeye atacağı endişesi doğurdu. Bölge vakalarındaki bu artış, Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve bölge muhtarlarını harekete geçirdi. Bölgedeki PCR testleri arttırıldı, vatandaş da, esnaf da ücretsiz olan bu testlere yoğun ilgi gösterdi.

Bölgedeki vakalarda artış yaşanıyor

Surlariçi’nde açıklanan vaka sayısı 1 Mart’tan bu yana 23 günde 60 kişi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu sürede ülkede toplam 714 COVID-19 vakası tespit edilirken, bunlardan 60 kişinin Surlariçi’nde olduğu dikkat çekti.

Özellikle 14 Mart’tan bu yana bölgedeki vakalarda artış görüldü. 1 Mart’tan 14 Mart’a kadar 1 ila 3 arası değişen vaka sayısı, 17 Mart’ta 5’e, 18 Mart’ta 9’a yükselirken, 22 Mart’ta bu sayı 4 olarak belirtildi. Dün ise 2 olarak açıklandı.

Arasta’da 978 kişiye PCR

Arasta’da 15 Mart’ta başlayan PCR testlerinin her Pazartesi yapılacağı belirtildi. 15 Mart’tan bu yana 2 günde toplam 978 PCR testi yapıldı. Önceki gün ise bu test sayısının bir günde binin üzerine çıkacağı öngörüsü paylaşıldı.

Bölgede PCR testlerinin yapılmasında çaba gösteren ilgili muhtar Mehmet Alisinanoğlu, YENİDÜZEN’e verdiği bilgide sabah 9’da başlayan testlerin kimi zaman akşam 18.30’a kadar sürebildiğini ifade etti.

Bölgedeki bir diğer muhtar olan Selimiye Bölgesi Muhtarı Mustafa Mesutoğlu ise pozitif vakaların hangi mahallelerde görüldüğüne ilişkin aştırma yaptıklarını belirterek, bölgede yapılan PCR testlerine çok fazla talep olduğunu kaydetti.

Esnafın birçoğu kapalı, açık olanlarsa dert küpü

Arasta’daki dükkânların birçoğu kapısına kilit vurdu, ‘devren kiralık’ yazısı astı, dükkânını açan ve zararına mal sattığını söyleyen birçok esnaf ise elektrik giderini ödeyemediği için vitrin ışıklarını artık açmıyor. Dükkânını açan esnaf ise ya kapısının önünde el işi işliyor ya da tavla oynuyor. Arasta’da gözlemlenen hareketlilikte ise tek ziyaretçilerin yabancı öğrenciler olduğu dikkat çekiyor. Bölge esnafı da bunu doğrular ifadelerle yerli halkın da bölgeye gelmesini dört gözle beklediğini söylüyor.

Devletin ekonomik desteklerini de eleştiren esnaf, “Bize borç üstüne borç yapın diyorlar, verdikleri bin 500 TL ise kiramızın yarısını bile karşılamıyor” siteminde bulundu.

Çarşıya özellikle ülkedeki yabancı öğrencilerin can kattığını da anlatan esnaf, “Belki yerli halk gelir de günümüzü kurtarırız ümidiyle hareket ediyoruz.” diyor…

Tükenmişliğin resmi: vatandaş altınlarını satıyor

Arasta’da hizmet veren kuyumculardan Bünyamin Yüksekbaş ise vatandaşın her zamankinden çok birikimi olan, tasarruf diye düşündüğü altınlarını satmaya yöneldiğini belirterek “Bu artık tükenmişliğin resmidir” dedi.

Tüm ürünler sokakta pazarlanır oldu

Tüm ürünlerini adeta açık pazara döker gibi kapı önünde satışa sunan esnaf, “Sadece vergilerimizi ödeyebilelim diye 10’da 1 fiyatına ürünleri elden çıkarıyoruz.” diyor.

Büyük Han’ın da tadı tuzu yok

Arasta’daki sessizlik Büyük Han’a da yansıdı. Büyük Han’daki dükkanların hem içeride hem de dışarıda tümünün kapalı olduğu görüldü. Zemin kattaki girişinde ise sadece restoranın kahve içilen açık alanı hizmet veriyor…

Büyük Han’ın dışındaki dükkanların hiçbiri kepenk açmadı.

Çarşıda derin bir sessizlik hakim… Kimi saat deyim yerindeyse ‘kuş uçmuyor’

BÖLGE MUHTARLARI PCR UYGULAMASINDAN MEMNUN

İplik Pazarı Korkut Efendi Mahalle Muhtarı Mehmet Alisinanoğlu:

“Testlere talep çok fazla, bu hem bölge hem de ülke güvenliği için çok önemli”

Bölgesel bazda yapılan PCR testlerinden memnuniyet dile getiren bölge muhtarları ise bu sayede hem esnafın hem de vatandaşın ayağına hizmet getirdiklerini, bununla birlikte daha çok test yapılmasına olanak sağlandığının da altını çizdi.

Bölge muhtarlarından Mehmet Alisinanoğlu, Arasta’daki testlere Lefkoşa’nın birçok yerinden gelen vatandaşların talep gösterdiğini ifade etti.

Yarı kapalı yarı açık olan esnaf için kolaylık yapmak, bunun yanında Fuar Alanı’ndaki yığılmaya da neden olmamak için bu yönteme başvurduklarını anlattı.

Surlariçi’nde çıkan pozitif vaklarla ilgili detaylı bilgi alamadıklarını da anlatan Alisinanoğlu, bireysel uğraşlarla tespit yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Gerekirse oralarda daha çok PCR yapılması için de öncü oluruz” dedi.

Selimiye Bölgesi Muhtarı Mustafa Mesutoğlu:

“Pozitif vakalar nereden araştırıyoruz”

Selimiye Bölgesi Muhtarı Mustafa Mesutoğlu da ülkenin birçok noktasında PCR testi yoğunluğu olduğunu, bu nedenle bölgesel çalışmayla hem esnafı hem de vatandaşın daha kolay test yapılmasına olanak sağlandığını belirtti.

Surlariçi’nde çıkan pozitif vakalarla ilgili de bir araştırma yaptıklarını kaydeden Mesutoğlu, Akkavuk Mahallesi’nde bu vakaların görüldüğü bilgisini aldıklarını ifade etti.

ESNAF KEPENK AÇMADI, AÇANLAR İSE DERT KÜPÜ...

Selver Kaya: “İnsanlar aç, hükümet bunun farkında değil”

“Ülkede ilk başta sağlık dediler, iyi de ettiler ama ekonomiyi hiç düşünmediler. Bu sağlık konusu çok uzadı ve insanlar artık açlıktan ölecek. Hayatım boyunca ilk kez veresiye ilaç alıyorum. Torunumu doktora götürdüm ve borçla ilaçlarını alabildim. Aramızda kirasını ödeyemeyen, aylarca borç biriktiren kişiler var. Bu artık bize çarşının bittiğini gösteriyor. Geçiş kapısının kapanmasıyla çarşı bitti, üstüne de pandemi geldi. Hükümet vakalar yükseldiğinde hemen kapanalım diyor, günlük işleyip geçinen kişiler nasıl geçiniyor, ne yiyip içiyor düşünmüyor. Sadece borç üstüne borç yapın diyor. İş yerleri, marketler yağmalanacak aşamaya geleceğiz. İnsanlar aç, hükümet bunun farkında değil. Siftah yapamayan, elektriğini ödeyemeyen, bu nedenle vitrin ışıklarını açamayan esnaf var.”

Mehmet Başsın: “4 aydır dükkanımın kirasını ödeyemiyorum”

“Siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz. Devletin verdiği bin 500 TL kiramızı bile karşılamıyor. Evimizin erzakını ancak alıyoruz. İşler çok düştü. Çarşıda turist yok, geçiş noktası kapandı, bu durum bizi çok etkiledi. 4 aydır dükkanımın kirasını ödeyemiyorum. Bir dükkanım daha var, onun da 5 aydır kirasını ödeyemiyorum. Devlet bu süreçte hiçbir şekilde esnafa destek vermedi. Bu sürecin altından kalkabilmek için ürünlerimizi maliyetinin de çok altına indirdik. Belki yerli halk gelir de günümüzü kurtarırız ümidiyle hareket ediyoruz.”

Bünyamin Yüksekbaş: “İnsanlar altınlarını satmaya başladı, bu artık tükenmişliğin resmidir”

“Lokmacı Geçiş noktasının güneye gidiş gelişlere kapatılmasıyla çarşıdaki hareketliliğin bir anda düştüğünü zaten görmüştük. Ama pandemiyle birlikte bu giderek kötü bir hal aldı. Bu salgının ülkedeki gidişatıyla vatandaş sadece zaruri ihtiyacı için evden çıkıyor.

Biz burada ülke ekonomisine hizmet için varız aslında. Ekonomik geliri düşen ve geçinemeyen insanlar altınlarını satmaya başladı. Bu ihtiyaçları geri çevirmiyoruz. Yardımcı oluyoruz. Bu artık tükenmişliğin resmidir. İnsanlar elindekini de tüketti. Çarşıdaki 300 dükkanın ise 15, 20 tanesi açık, geriye kalanı kapalı.”

Hatice Özerlat: “Mutlu değiliz, herkes birikimini yedi bitirdi, birikimi olmayan da borca gömüldü”

“Sadece alışkanlıktan dolayı dükkan açıyoruz, devlet ise bize destek vereceğine borç üstüne borç alın diyor. Ürünlerimiz elimizde kaldı, emeklilik paramız da ancak da vergilerimize, dükkan kiramıza gidiyor. Çarşıda sadece bir şeyler içmeye gelen gençlerin kalabalığı oluyor. Bunun yanında sadece yabancı öğrenciler bizim siftah yapmamızı sağlıyor. Turistler gelmez oldu, turistler duyarsız kaldı. Geçiş kapısı açılmazsa hiçbir canlılık olmaz. Depolarımızdaki ürünleri güveler yemeye başlayacak, herkesin alım gücü düştü. Yerli halkın ayağı buraya alışsa belki canlanırız ama herkesin alım gücü düştü. Artık sandığa giderken çok ince eleyip sık dokuyacağız. Memnun ve mutlu değiliz, herkes birikimini yedi bitirdi, birikimi olmayan da borca gömüldü.”

Nidai Cabacaba: “Buradaki gidişat çok kötü, önümüzü de bugünümüzle yarınımızı da göremiyoruz”

“Buradaki gidişat çok kötü. İlk günlerde ürünlerini 10’da bir maliyetiyle satışa koyan diğer dükkanları görmüştüm ve şaşırmıştım ama günler geçtikçe bunu neden yaptıklarını anlıyorum. Çünkü batıyoruz. Boğazımıza kadar borca gömülüyoruz. Bu sıradaki (Büyük Han’ın dışında) dükkanların hiçbiri kepenk açmadı. Devlet tarafından yapılan destekler ise hiçbir deliğimizi kapatmadı. Bu gidişle önümüzü de bugünümüzle yarınımızı da göremiyoruz.”