Suriye’ye gitmek istediğini söyledi
Kıbrıs’ın güneyinden “askeri yasak bölgeyi” ihlal ederek kuzeye geçiş yapan A.A. kısa sürede tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.
Kıbrıs’ın güneyinden “askeri yasak bölgeyi” ihlal ederek kuzeye geçiş yapan A.A. kısa sürede tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı, 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.
Demirhan Polis Karakolunda görevli polis çavuşu Hüseyin Ergüleç mahkemede olguları aktardı.
Polis, zanlının 1 Temmuz 2024 tarihinde saat 00.30 sıralarında Kıbrıs’ın güneyinden “askeri yasak bölgeyi” ihlal ederek, kuzeye geçiş yaptıktan kısa süre sonra yakalandığını söyledi.
Polis, zanlının muhaceret kontrolünde ülkeye yasal girişinin olmadığının görüldüğünü belirtti.
Zanlının ifadesinde güneyde yaşadığını, ülkesi olan Suriye’ye gitmek istediğini söylediğini mahkemeye aktaran polis, zanlının üzerinden herhangi bir kimlik belgesi bulunmadığını kaydetti.
Polis memuru, zanlının gerçek da araştırılacağını belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle talep etti.
Şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.