Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgeler Türk Lirası'na geçti

Halep vilayetinde Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki Marea kenti, yerel yönetimin kararıyla Suriye Lirası yerine artık TL kullanıyor.

Euronews’in haberine göre; Suriye para birimi önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek ABD yaptırımları ile düşmeye devam ederken, ülkenin kuzeyindeki küçük kasabalar maliyetleri düşürmek için Türk Lirası kullanmaya başladı.

BM, 11 Haziran'da Türkiye'den Suriye'ye yüklü miktarda Türk Lirası sevkiyatı yapıldığını duyurdu. İdlib bölgesindeki kasabalarda benzin fiyat listelerinin TL üzerinden yazıldığı görüntülendi.

Suriye Lirası, son haftalarda ABD doları karşısında rekor düzeyde geriledi. 2011'de, iç savaşı tetikleyen protesto gösterileri öncesi 1 dolar 47 Suriye lirası ederken, bugün bir dolar için 3.000 Suriye lirasına ihtiyaç duyuluyor.

Temel yaşam maddelerinin fiyatlarında görülen ani artışlar, birçok ürünün piyasadan kaybolmasını da beraberinde getirdi.

Halep vilayetinde Türkiye destekli muhaliflerin kontrolündeki Marea kenti, yerel yönetimin kararıyla Suriye Lirası yerine artık TL kullanıyor.

Kentteki ufak işletmelerde 5, 10 ve 20 TL'lik banknotlar kullanıma sokuldu. Para değişimi için Marea'daki PTT şubesi de yoğun olarak çalışıyor. Kent esnafı, Suriye para birimine oranla Dolar karşısında daha güçlü olan TL'nin yerel ekonomilerine istikrar getireceği görüşünde…

ABD'nin Suriye'ye yönelik yeni yaptırım dalgası önümüzdeki hafta yürürlüğe girecek. Yaptırımlar ayrıca dünyadaki herhangi bir kişinin Suriyeli yetkililerle veya devlet kurumlarıyla iş yapmasını veya yeniden yapılanma planlarına katılmasını önlemeyi amaçlıyor.

Para birimindeki çöküşle birlikte satın alma gücü azaldıkça daha fazla Suriyeli yoksulluk seviyesinin altına çekiliyor; şeker, pirinç ve ilaç gibi bazı önemli ürünlerin her saat başı fiyatları yükseliyor, piyasada bulunması zorlaşıyor. (Euronews)