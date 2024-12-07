Suriye'de silahlı muhalifler başkente ilerliyor: Şam'ı kuşatmaya başladılar!

Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda PKK/YPG'yle işbirliği içinde varlık gösterdiği Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinden çekildi.

Fırat Nehri'nin doğusundan çekilen rejim güçleri, Haseke ve Kamışlı'da kontrol altında tuttuğu bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ve Suveyda il merkezi ise muhalif grupların kontrolüne geçti.

Rejim karşıtları, başkent Şam'ı kuşatmaya başladıklarını açıkladı. Grupların Şam'ın güney banliyölerine girdiği belirtildi.

"Rejim güçleri çekilmedi"

Muhaliflerin lideri Hasan Abdülgani, “Güçlerimiz başkent Şam'ı kuşatmanın son aşamasına geçti” dedi.

Rejimin Savunma Bakanlığı ise ordunun kent yakınlarındaki mevzilerini terk ettiğini yalanladı.

Bakanlık, “Şam kırsalının tüm bölgelerinde bulunan silahlı kuvvetlerimizin geri çekildiği yönündeki haberlerin doğruluk payı yoktur” dedi.

10 km'deki kasabalardan çekildiler

Muhalif gruplar bugün daha önce yaptığı açıklamada, Suriye'nin Golan bölgesindeki Kuneytra ve güneydeki Senemeyn kentlerinde kontrolü ele geçirdiklerini duyurdu.

Muhalif lider Hasan Abdulgani, rejim karşıtı güçlerin Sanamayn'ı ele geçirerek Şam'ın güney kapısına 20 kilometre mesafeye kadar ilerlediğini söyledi.

Askerler irak'a girdi

Yerel yetkililer ve güvenlik kaynaklarının Reuters haber ajansına bildirdiğine göre çok sayıda Suriye askeri, Irak güçleriyle koordineli olarak El-Kaim sınır kapısından Irak'a girdi.

Rejim ordusu, Şam'a yaklaşık 10 km mesafedeki kasabalardan çekiliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rusya ve rejim ordusunun Humus'a düzenlediği hava saldırısında 7 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hizbullah'a yakın bir kaynak, örgütün Suriye'ye 2 bin üyesini gönderdiğini açıkladı.

Abd'den iç savaş açiklamasi

Beyaz Saray da dün bir açıklama yaparak Suriye'deki son gelişmeleri yakından izlediklerini belirtti.

ABD'li sözcü Karine Jean-Pierre, "Ciddi ve güvenilir bir siyasi süreç başlatılması çağrısında bulunuyoruz. Bu süreç, BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararıyla uyumlu şekilde iç savaşı siyasi bir çözümle sona erdirebilir" dedi.

Esad rejiminin "Rusya ile İran'a bel bağlamasının" şu anda Suriye'de yaşanan gelişmelerin koşullarını yarattığını belirten Beyaz Saray sözcüsü, "Kuzeydoğuda rejim hatlarının çöküşü de buna dahildir" diye ekledi.

Son yaşananlar

İki büyük şehir Halep ve Hama, geçtiğimiz günlerde silahlı muhalif gruplar tarafından ele geçirilmişti.

Rejim güçleri dün Irak sınırındaki Deyrizor kentinin doğusundan çekilmiş ve burayı terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

Rusya ise vatandaşlarına Suriye'yi terk etmeleri çağrısı yaparken İsrail ordusu, işgal altındaki Golan tepelerine takviye güç gönderdi.