Suriye'de çatışmalar: Halep ve İdlib'ten sonra silahlı muhaliflerin yeni hedefi Hama

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği muhalif güçler, rejim güçlerine karşı Halep'e büyük bir operasyon başlattı.

Dört gündür süren çatışmalarda silahlı gruplar, Halep'in iç mahallelerine kadar ilerledi ve 100'den fazla yerleşim yerini ele geçirdi. Çatışmalarda 311 kişi öldüğünü belirten Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Halep'in çoğunluğunun muhaliflerin eline geçtiğini açıkladı.

Muhalif gruplar İdlib'in tamamında da kontrolü sağladı ve Hama iline doğru ilerlemeye başladı. Reuters'a konuşan iki Suriyeli askeri kaynak, Rus ve Suriye jetlerinin, Halep'in banliyösündeki muhaliflere havadan bombardıman başlattığını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.

Öte yandan Esad güçleri, karşı saldırıya hazırlanmak için Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri YPG'ye bırakıp geri çekildi. İlerleyen saatlerde muhalif güçler, Halep Uluslararası Havalimanı'nın kontrolünü ele geçirdi. Şam'da ise Şam'da ise Esad'a karşı askeri darbe girişimi başlatıldığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin herhangi bir taraftan açıklama gelmedi.

300'den fazla kişi öldü

Silahlı gruplar, bu sabah saatlerinden itibaren İdlib'in doğu ve güneydoğusunda hızla ilerleyerek 50'den fazla köyü ele geçirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre dört gündür devam eden çatışmalarda en az 311 kişi öldü. Bunların 183'ü HTŞ ve müttefik gruplardan, 100'ü asker ve hükümet yanlısı güçlerden, 28'i de sivillerden oluşuyor.

Rus jetleri muhalifleri vurdu

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhaliflerin Halep'in büyük bir bölümünü kontrol ettiğini ve Rusya'nın 2016'dan bu yana ilk kez Halep'e hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Gözlemevi, “Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) ve müttefik gruplar şehrin büyük bir bölümünü, hükümet merkezlerinive hapishaneleri kontrol altına aldı” açıklamasını yaptı.

Reuters'a konuşan iki Suriyeli askeri kaynak da Rus ve Suriye jetlerinin, Halep'in bir banliyösündeki muhalifleri bombaladığını bildirdi.

Bakan Fidan: Türkiye çatışmalara müdahil değil

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT World Forum’da yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Halep’te devam eden çatışmalara müdahil olmadığını söyledi.

Türkiye’nin Suriye sınırında gerekli tedbirleri aldığını belirten Hakan Fidan, “Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" diye ekledi.

Suriye ordusundan açıklama

Suriye ordusu son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Ordu, "Halep'teki birliklerin geçici olarak çekilmesinin teröristlere karşı saldırı hazırlığını amaçladığını" bildirdi.

Açıklamada, son günlerde Halep ve İdlib'de isyancılarla yaşanan şiddetli çatışmalarda onlarca askerin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Suriye ordusu, karşı saldırı başlatmak için takviye güçlerin gelişi öncesinde yeniden toparlandıklarını kaydetti.

Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı dahil bazı stratejik yerleri PKK/YPG'ye bırakıp çekildi.

Esad güçleri çekildi, YPG devrede

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, rejim karşıtı silahlı grupların Halep kent merkezine girmesinin ardından, rejim güçleri kentteki bazı stratejik yerleri terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı.

Kentten çekildiğini açıklayan Esad güçleri, kuzey kırsaldaki stratejik öneme sahip Nübbül ve Zehra beldeleri ile Halep Sanayi Bölgesi, Tel Hasıl ve Tel Arn bölgelerini YPG'ye devretti.

Reuters'a konuşan kent sakinleri, binlerce sivil aracın, Halep'in güneybatısındaki ana güzergahtan kenti terk ettiğini bildirdi.

Muhalifler, havalimanını YPG'den aldı

AFP'nin haberine göre muhalif güçler Halep Uluslararası Havalimanı'nda kontrolü ele geçirdi.

Savaş uçakları Halep'i vurdu

Halep kent merkezinin rejim karşıtı grupların ele geçmesinin ardından kimliği belirsiz savaş uçaklarının merkeze düzenlediği saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Suirye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ilk belirlemelere göre saldırıda en az 16 sivil öldü.

Savunma hatları kırıldı

Dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde rejim güçlerinin savunma hatlarını kırarak buralardan Halep merkezine girdi.

Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı.

Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi.

Irak-Suriye sınırı kapatıldı

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.