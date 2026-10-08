“Kamu kaynakları UBP ocak örgütü üzerinden dağıtıldı!”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, seçim yasakları öncesinde kırsal kesim arsası dağıtımı üzerinden yaşanan partizanlık tartışmaları, farklı bir boyuta yaşandı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Akdoğan Örgütü’nün sosyal medya duyurusunu okuyarak devlet kaynaklarının parti örgütü ve belediye başkan adayı üzerinden dağıtıldığını ortaya koydu.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise tepki çeken paylaşımın idareyi ve partiyi bağlamadığını savunarak konuyu "bireysel paylaşım" sözleriyle geçiştirmeye çalıştı.

Derya: “UBP ocak örgütü üzerinden devlet malı dağıtılıyor”

Ünal Üstel Hükûmeti döneminde parti ile devletin iç içe geçtiğini vurgulayan Doğuş Derya, UBP Akdoğan Örgütü tarafından yayımlanan resmi duyuruyu Meclis kürsüsünden tek tek okudu.

Derya, söz konusu ilanda Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Mesarya Belediye Başkan adayı Hasan Adahan ve UBP Akdoğan Örgüt Başkanı İsmail Karga’nın çabalarıyla yıllar sonra hak ediş belgelerinin İçişleri Bakanlığı’nda dağıtılacağının ilan edildiğini kaydetti.

Duyuruda hak sahiplerinin belgelerini almak için belirtilen yer ve saatte kimlik kartlarıyla hazır bulunmasının istendiğini, başvuru yapamayanların ise doğrudan "UBP Akdoğan Örgütü ile iletişime geçmeye" çağrıldığını aktaran Derya, paylaşımın altına da Başbakan Üstel ile belediye başkan adayının fotoğraflarının yerleştirildiğine dikkat çekti.

Bakan Dursun Oğuz’a sert tepki gösteren Derya, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Dursun Oğuz, babasının malını dağıtıyor gibi konuşuyor. Siz, devletin kaynaklarını UBP Ocak Örgütü üzerinden dağıtmayı, belediye başkanının propagandasını yaparak açıklıyorsunuz. Bunun normal olduğunu düşünüyor musunuz? Bunun gayriahlaki ve gayriyasal olduğunu saklamaya çalışıyorsunuz. Örgütlerinizin böylesi yayınlarına ilişkin ne diyorsunuz?”

Oğuz: “Partinin resmi şeyi değildir, idareyi sorumlu tutmaz”

Doğuş Derya’nın ortaya koyduğu somut paylaşım karşısında savunmaya geçen İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise UBP örgütü adına yapılan açıklamayı parti ve bakanlık tüzel kişiliğinden ayırmaya çalıştı.

Paylaşımın partinin resmi duruşunu yansıtmadığını öne süren Bakan Oğuz, şu savunmayı yaptı:

“İlgili şahsın paylaşımı, partinin resmi bir şeyi değildir. Kendisi bireysel anlamda yapmıştır. Bu şekilde açıklama yapması idareyi sorumlu tutmaz.”

Bakan Oğuz’un, üzerinde parti logoları ve yetkililerin isimleri bulunan örgüt duyurusunu "bireysel paylaşım" olarak nitelendirmesi Meclis sıralarında tepkiyle karşılandı.