“Hiç partizanlık yapmadık, yoğunluktan son dakikaya kaldı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin, seçim yasaklarına dakikalar kala kamu kaynaklarının ve kırsal kesim arsalarının partizanca dağıtıldığı yönündeki sert eleştirilerine İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’dan skandal bir savunma geldi.

Meclis Genel Kurulu kürsüsüne çıkan Bakan Oğuz, iddiaları reddetmeye çalışırken bürokrasinin seçim yasakları öncesinde bilinçli olarak hızlandırıldığı eleştirilerini doğrular nitelikte sözler sarf ederek, arsa dağıtımının son ana kalmasını “yoğunluk” ve “son günlerde sıkışma” gerekçeleriyle açıklamaya çalıştı.

"Doğrudur, son günlerde sıkıştık"

CTP lideri İncirli’nin "yangından mal kaçırır gibi dağıtıldı" tepkisine karşılık partisinin ve bakanlığının icraatlarını savunan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, süreci sorgulayan muhalefete "Üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi?" diyerek tepki gösterdi.

Aylarca bekletilen kritik tahsislerin neden tam da sandık öncesine ve seçim yasaklarının eşiğine denk getirildiği sorusuna ikna edici ve planlı bir kamu yönetimi izahı getiremeyen Oğuz, "Neden son dakikaya kaldı? Yoğunluktan. Doğrudur, son günlerde sıkıştık" itirafında bulundu.

Bakanlık kapılarında yaratılan yığılmaları ve apar topar yürütülen işlemleri "yoğunluk" kılıfıyla geçiştirmeye çalışan Oğuz, daha önce verilmiş sözleri gerekçe göstererek "İnsanlara söz verdik; rezerv olan yerlerde size kırsal kesim arsası vereceğiz dedik. Herkesin o arsalara ihtiyacı var" sözleriyle zamanlamayı meşrulaştırmaya çabaladı.

“Partizanlık yapmadık, bir tane çıkın gösterin”

Hükûmetin seçim yasaklarına sayılı günler kala Bakanlık önlerinde oluşturduğu görüntüler ve UBP mekanizmaları üzerinden yürütülen dağıtım iddiaları kamuoyunda geniş tepki toplarken, Bakan Oğuz partizanlık suçlamalarını kabul etmedi.

Bugüne kadar kimseye ayrımcılık yapmadıklarını öne süren Oğuz, "Partizanlık yapmadık. Bir tane çıkar de ki partizanlık yaptın. Kimseye ayrımcılık yapmadık, bugüne kadar hiç yapmadık" iddiasında bulundu.