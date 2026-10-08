KTÖS: "Özel eğitimcileri atayın"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) özel eğitim öğretmen eksikliğinin giderilmesi talebiyle Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda pazartesi başlattığı bir buçuk saatlik uyarı grevi bugün de sürecek. Sendika üyesi öğretmenler, bugün 14.00-15.30 saatleri arasında iş bırakacak.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Akgün Kaçmaz yazılı açıklamasında, Eğitim Bakanlığı'nı ihtiyaç doğrultusunda özel eğitim öğretmenlerinin ihtiyaç doğrultusunda ilgili okullara atamaya, öğrencilerin eğitim hakkı için sorumluluk almaya çağırdı.

Hükümetin görevlendirme adı altında ayrıcalık dağıttığını, Eğitim Bakanlığı’nın plansız şekilde özel eğitim öğretmenlerini ortaöğretim kurumuna görevlendirdiğini söyleyen Kaçmaz, özel gereksinimli öğrencilerin öğretmensiz bırakıldıklarını söyledi.

Kaçmaz, Kamu Hizmetleri Komisyonu sınavında başarılı olan ancak ataması yapılmayan 40 özel eğitim öğretmeni olduğunu belirterek, “Öğrencilerin öğretmensiz bırakılması kabul edilemez” dedi.

Sendika, özel eğitim öğretmeni eksikliğinin giderilmesi talebiyle Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda pazartesi günü de 14.00-15.30 saatleri arasında toplu iş bırakma eylemi yapmıştı.