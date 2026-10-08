“Hedef Meclis’te ve yerel yönetimde güçlü TDP”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), hedefinin partinin Cumhuriyet Meclisi'nde ve yerel yönetimde güçlü şekilde temsil edilmesi olduğunu kaydetti.

TDP, 6 Aralık seçim hedeflerini parti kadroları ve destekçilerin katıldığı toplantıda değerlendirdi, 18 Ekim Pazar günü yapılacak kurultay, seçim hazırlıkları ve partinin “İyi Gelecek Vizyonu” çerçevesindeki çalışmaları ele aldı.

TDP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Zeki Çeler, seçimin parti açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, 6 Aralık hedefinin TDP'nin sandıktan güçlü şekilde çıkması olduğunu kaydetti.

Seçim başarısının yalnızca sandık sonuçlarıyla sınırlı olmaması gerektiğini de belirten Çeler, esas hedefin toplumun beklentilerine yanıt verebilecek, çözüm üreten ve sorumluluk üstlenen bir siyasi anlayışı güçlendirmek olduğunu söyledi.

Çeler, seçim sürecinde parti kadrolarının ortak çalışmasının belirleyici olacağını kaydederek, TDP'nin İyi Gelecek Vizyonu’nun seçim hedefi değil, uzun vadeli bir siyasi yaklaşım olduğunu ifade etti.