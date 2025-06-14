Suriye hava sahası sivil trafiğe yeniden açıldı

Suriye Sivil Havacılık Genel Kurumu, ülke hava sahasının sivil trafiğe tamamen yeniden açıldığını duyurdu.

Suriye'nin resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Sivil Havacılık Genel Kurumu, İsrail'in İran'a saldırı başlatmasıyla geçici süreyle kapatılan hava sahasının yeniden açıldığını açıkladı.

Suriye hava sahasının artık güvenli ve kullanıma açık hale geldiği, bölgedeki durumun izlendiği ve gerek duyulması halinde hava güvenliğini en üst düzeyde tutmak için ek tedbirlerin alınabileceği vurgulandı.