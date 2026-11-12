“Kadınların üzerindeki bakım yükünü hafifleteceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, “Dayanışmamızı, sesimizi ve sözümüzü birlikte çoğaltıyoruz” mesajıyla bir araya geldi. Girne’de Pia Bella Otel’de düzenlenen “kadın dayanışma buluşması” yoğun katılımla gerçekleşti. Buluşmaya, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve çok sayıda yurttaş katıldı. Burada konuşma yapan Sıla Usar İncirli, yeni dönemde sosyal devlet anlayışını güçlü kamusal hizmetlerle hayata geçireceklerini belirterek, sağlık ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlayacaklarını, yurttaşların ekonomik yükünü hafifleteceklerini vurguladı. Doğuş Derya “Bakım odaklı ekonomi anlayışıyla cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için uğraşacağız” diye konuştu.

Kadın dayanışmasının ön planda olduğu kahvaltı etkinliğinin açılış konuşmasını CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil yaptı. Kadınların bir araya geldiği etkinlikte, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu ön plana çıktı.

Envergil: “Biz bu ülkenin vicdanı, umudu ve değişim iradesiyiz”

CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanı Bengül Envergil konuşmasında, “Söz Kadınlarda derken bu sloganı bilinçli bir şekilde seçtik. Çünkü biz bu ülkenin vicdanı, umudu ve değişim iradesiyiz. Kadınlar isterse değişim olur, biz istersek değişim olur. Bu değişim başlamıştır ve son sürat devam etmektedir. Bu kalabalık, dayanışmamızın, birlikteliğimizin, beraberliğimizin ve mücadelemizin en güçlü göstergesidir” dedi.

Derya: “Kadınların yaşadığı eşitsizlik kader değildir”

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, son üç buçuk yıldır toplumsal cinsiyet eşitliği için sahada mücadele ederken bilimsel araştırmalar da yürüttüklerini belirterek, kadınların ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel durumlarını ortaya koymaya yönelik kapsamlı çalışmalar yaptıklarını söyledi. Yaşlı bakım evleri, çocuk kreşleri, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin verileri bir araya getirerek cinsiyet eşitsizliği haritası hazırladıklarını ifade eden Derya, “Memleketteki durumun ne kadar vahim olduğunu gördük” dedi. Hazırladıkları çözüm önerilerini Sosyal Politikalar ve Cinsiyet Eşitliği Vizyon Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaştıklarını belirten Derya, “Hükümete geldiğimiz zaman uygulayacağımız politikaları tek tek ortaya koyduk” ifadelerini kullandı. Bakım odaklı bir ekonominin toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinde temel bir araç olduğunu vurgulayan Derya, sosyal adalet, ekonomik eşitlik ve kamusal hizmetlerin bütüncül politikalarla ele alınması gerektiğini söyledi. Kadınların karşı karşıya kaldığı eşitsizliklere dikkat çeken Derya, sosyal yardım alanların yüzde 71’inin, bakım emeği verenlerin ise yüzde 92’sinin kadın olduğunu, kadın işsizliğinin de erkeklere kıyasla 2,5 kat daha fazla olduğunu belirtti. Derya, bakım hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle kadınların yalnız bırakıldığını vurgulayarak, “Bu yaşadığımız eşitsizlik bize kaderimizmiş gibi lanse edilmeye çalışılıyor” dedi.

“Yeni dönemde kadınların emeği görünecek, bakım odaklı ekonomiyle cinsiyet eşitsizliğini gidereceğiz”

Kadınların ihtiyaç duydukları hizmetlerin bir lütuf gibi sunulduğunu da belirten Doğuş Derya, “Halbuki ‘Hak verilmez alınır” diyen Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin çok güçlü kadın geleneğinden gelen ve sadece sahada değil, bilimsel olarak da çalışarak politika üreten, kadınların özne olduğunu anlatmak için mücadele ören bir örgütün mensupları olarak biliyoruz ki bu kader değildir” ifadelerini kullandı. Yeni dönemde kadınların emeğinin ekonomik politikalarda görünür kılınacağını vurgulayan Derya, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçelemenin hayata geçirilmesi, sosyal hizmetlerin geliştirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin tam teşekküllü şekilde faaliyete geçirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Derya, “Kadın, yaşlı, çocuk kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceği yeni bir düzenin kurulması” hedefiyle çalıştıklarını belirterek, “Kadınlar bundan sonraki süreçte başı öne eğilmeden, eksik hissetmeden, dışlanmış hissetmeden demokrasiye doğru yürüyecek” sözleriyle kadın dayanışmasının ve eşitlik mücadelesinin önemini vurguladı.

İncirli: “Sağlıkta ve eğitimde eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kadınların toplumsal yaşamda üstlendiği sorumluluklara ve verdikleri mücadeleye dikkat çekerek, CTP’nin gücünü kadınların emeğinden, sevgisinden ve dayanışmasından aldığını vurguladı. İncirli, “Bizler gücümüzü bugüne kadar bu ülkeyi ayakta tutan kadınların gücünden alıyoruz. Bizler gücümüzü bu memleketi evlatları gibi seven kadınların yüreğindeki o büyük sevgiden alıyoruz ve o güçle bu yolu yürüyoruz.” dedi. Yeni dönemde sosyal devlet anlayışını somut politikalarla hayata geçireceklerini belirten İncirli, “Önemli olan uygulayacağımız politikalar olacak. Bu sosyal devlet meselesini, kavramını herkes diline pelesenk etti. Ama bunun gereğini kimse yapmadı” diye konuştu. Eğitimde fırsat eşitliğinin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan İncirli, “Sosyal bir devletin gereği, çocuklara nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar, ülkenin neresinde doğmuş olurlarsa olsunlar, ailelerinin maddi durumu ne olursa olsun, her bir çocuğa eşit fırsatlar gerektirir. Biz eğitimde her bir çocuğumuza eşit fırsatlar verecek bir eğitim politikasıyla geleceğiz” dedi ve kapsayıcı eğitim hedeflerini ortaya koydu.

“Memleketimize sahip çıkmaya, birlikte yönetmeye geliyoruz”

Sağlık hizmetlerine erişimde bölgesel eşitsizlikleri ortadan kaldıracaklarını belirten İncirli, “Sağlıkta çok önemli hamleler yapacağız ve insanlarımızın nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar sağlık hizmetlerine eşit ulaşmalarını sağlayacağız” dedi. Sağlık, eğitim ve bakım hizmetlerinde güçlü kamusal politikalar uygulayarak yurttaşların ekonomik yükünü hafifleteceklerini ifade eden Sıla Usar İncirli, “Sağlıkta, eğitimde insanlarımızın cepten yaptığı harcamaları azaltacağız” ifadelerini kullandı. Son beş yılda yaşanan olaylara da değinen İncirli, “Kaybettiklerimizin tümünü bir bir geri almaya geliyoruz. Bu memleketi sahipsiz bırakmayacağız” diyerek değişim kararlılığını vurguladı. Yeni dönemde toplumsal birlik ve eşitliğin esas alınacağını belirten İncirli, “Bu memleketin insanına, çocuğuna, kadınına, havasına, suyuna, toprağına, her şeyine sahip çıkmaya geliyoruz ve memleketi de birlikte yöneteceğiz. Yeni dönem en parlak, en üretken ve kardeşlik duygularımızın da en güçlü olduğu dönem olacak. Hiçbir insanımızı birbirinden ayırmayacağı. Tümüne eşit hizmetler sunacağız. Tümünü kucaklayacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.