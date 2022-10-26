‘Süreç sancılı… Yasa değişmezse, kaos olur’

BELEDİYE BAŞKANLARI NE SÖYLEDİ?

▶ Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli: “Sancılı bir süreç olacak ama deneyimlerimizi de kullanarak ileriye taşıyacağız… Yasa güncellenmeli”

▶ Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu: “Tecrübelerimiz bize yol gösterecek, sıkıntı yaşamayacağız”

▶ Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş: “Süreçte ciddi belirsizlikler ve yetersizlikler var ama bizler işimizi yapmaya devam edeceğiz

▶ Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım: “Adaptasyon süreci zaman alabilir, önemli olan 51’e 95 yasasının geçmesi”

▶ Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif: “Sorumluluklarımız bir o kadar daha artacak, bizi ciddi bir süreç bizi bekliyor”

▶ İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü: “Dönüşümler her zaman sancılı olur, genç arkadaşlar başaracaktır”

▶ Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun: “Hizmeti genişletme zamanı”

Fehime ALASYA

Anayasa Mahkemesi’nin belediyelere ilişkin yasayla ilgili kararının ardından, 28 yerine 18 belediye için gidilecek yerel seçim için hazırlıklar hız kazandı… Başkan adayları gözlerini bu kez 51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na çevirdi…

Belediyelerin birleştirilmesini değerlendiren Başkanlar, ‘Dönüşüm her zaman sancılı olur ama yoluna girer” görüşünü paylaştı, önemli olanın 51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının tadilatının olduğunu belirtti.

Belediyelerin birleştirilmesiyle sorumluluklarının da artacağı görüşünü paylaşan mevcut başkanlar yeniden aday olacağını ifade ederek, hizmet ağını genişletmeye hazır olduğunu kaydetti.

Belediyelerin birleştirilmesinin ‘sancılı bir süreç’ olacağı konusunda hemfikir olan belediye başkanları, ‘tecrübelerine’ güvendiğini dile getirdi.

51-95 sayılı Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısının tadilatına değinen başkanlar, belediyelerin mali yapısı için bunun yapılması gerektiğini vurguladı.

YENİDÜZEN’e demeç vermeyen bazı belediye başkanları ise halen aday olup olmayacağına karar vermediğini ifade etti, yorum yapmaktan kaçındı. Bazı başkanlar ise partisinin resmi açıklamasını beklemekte fayda gördü.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE SÖYLEDİ?

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli:

“Sancılı bir süreç olacak ama deneyimlerimizi de kullanarak ileriye taşıyacağız”

“Parti kararını bekliyoruz, ne uygun görülürse yapacağız, bu tavırdayım. İlla ki bir doğum sancısı yaşanacak. İki belediyenin tüzel kişilikleri kaldırılıp birleştirilecek. Her iki belediyenin de entegrasyonunda illa ki bir süreç gerekecek. Bir bilinmezlik de doğacak ama ileri vadede çözülecektir. Bu arada 51’e 95 de güncellenmeli. Sancılı bir süreç olacak ama altından kalkılır tabi. Deneyimlerimizi de kullanarak ileriye taşıyacağız.”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu:

“Tecrübelerimiz bize yol gösterecek, sıkıntı yaşamayacağız”

“Aday adayıyım, partimle istişarelerde bulundum, aday olmam yönünde ciddi bir baskı oluştu. İki dönemdir bu görevdeyim, işin içinde olduğumuz için bu süreçte sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Yasal zemin olarak bazı durumlar ilgili sendikalarla yürütülebilir. Tecrübelerimiz bize yol gösterecek, sıkıntı yaşamayacağız.”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş:

“Süreçte ciddi belirsizlikler ve yetersizlikler var ama bizler işimizi yapmaya devam edeceğiz”

“Sekiz yıldır borç ödüyoruz, sonuna geldik derken yeniden borçlu bir yapıya bürüneceğiz. Yeni bir kaosun içinde kendimizi bulabiliriz. Süreçte ciddi belirsizlikler ve yetersizlikler var. Halk yararına çalışmak için çaba gösterdik, artık yeni bölgelere de hizmet için kendi kendimizle yarışa gireceğiz. Biraz sancılı bir süreç yaşanacak ama bizler işimizi yapmaya devam edeceğiz.”

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım:

“Adaptasyon süreci zaman alabilir, önemli olan 51’e 95 yasasının geçmesi”

“Aday adayıyım, çalışmalara başladık, kendi bölgemizde çalıştık, diğer bölgelerde de çalışacağız. Eğer 51’e 95 yasası geçmezse o zaman kaos olabilir. Bu geçerse kaos olmaz. Bölgede kazanan başkan deneyim ve bilgi birikimiyle düzeni sağlayacaktır. Adaptasyon süreci biraz zaman alsa da sorun olmayacaktır. En büyük arzumuz bu birleşimden öte yasanın tadilatıdır. Devlet kaktı paylarının arttırılması, havuz sisteminin oluşturulması da hayata geçmeli, bu yolla daha verimli çalışmalar olabilir.”

Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif:

“Sorumluluklarımız bir o kadar daha artacak, bizi ciddi bir süreç bizi bekliyor”

“Bilinmez bir süreç yaşanacak ama yasa değişikliğiyle bu önlenebilir. Eğer bu yasa geçmezse ciddi bir kaos yaşanacak. Tecrübe ve deneyimlerimizi kullanarak, bölgemizdeki düzeni diğer bölgelere de yayacağız. Diğer bölgeleri de Akdoğan gibi daha çağdaş yapıya taşıyacağız. Sorumluluklarımız da bir o kadar daha artacak, bizi ciddi bir süreç bizi bekliyor.”

İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü:

“Dönüşümler her zaman sancılı olur, genç arkadaşlar başaracaktır”

“Aday olmayı planlamıyorum, genç arkadaşlara görevi teslim edeceğim. Dönüşümler her zaman sancılı olur, burada da öyle olabilir, kısa süreçte sancılı geçse de yerine oturacaktır.”

Karpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun:

“Hizmeti genişletme zamanı”

“Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili alınan kararın başta ülkemiz olmak üzere, tüm Karpaz köylerine hayırlısı olmasını temenni ederim. Şimdi, hizmeti genişletme zamanı.”