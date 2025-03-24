Suphi Çıldır ve Elif Başay Genel Müdür Yardımcısı oldu

Creditwest Bank, verimli, kârlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda üst yönetiminde iki yeni atama yaptı. Mali Kontrol ve Operasyon Müdürü Suphi Çıldır ile Hazine Müdürü Elif Başay, Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Suphi Çıldır, Mali Kontrol Ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

1 Mayıs 1967 doğumlu Suphi Çıldır, bankacılık sektöründe 30 yılı aşan köklü bir deneyime sahiptir. Kariyerine 1992 yılında Kıbrıs Yatırım Bankası Muhasebe Departmanı'nda başlayan Çıldır, ardından Kıbrıs Faisal Islamic Bank'ta muhasebe şef yardımcısı olarak görev almıştır. 1996 yılında Creditwest Bank Ltd. ailesine katılan Çıldır, burada sırasıyla Muhasebe Müdür Yardımcılığı ve Mali Kontrol ve Operasyon Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Şanlıurfa Ticaret Lisesi'ndeki eğitiminin ardından, 2016 yılında Akdeniz Karpaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Çıldır, bankacılık ve finans alanındaki bilgi birikimi ve deneyimiyle Creditwest Bank’te üst düzey yöneticilik görevini sürdürmektedir.

Elif Başay, Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı

25 Ekim 1982 tarihinde Lefkoşa'da doğan Elif Başay, 20 Temmuz Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Başay, aynı üniversitede Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans derecesi aldı. Profesyonel kariyerine 2006 yılında Creditwest Bank'ta Uzman Yardımcısı olarak başlayan Başay, 2008-2012 yılları arasında Uzman, 2012-2016 yılları arasında Yönetmen Yardımcısı, 2016-2018 yılları arasında Yönetmen ve 2018-2024 yılları arasında Müdür pozisyonlarında görev yapmış olup Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Genel Müdür Mazheer Zaheer, ilgili atama ile ilgili olarak; çalışanların kariyer planlarının Creditwest Bank için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "İç terfi oranımızın %70 gibi yüksek bir seviyede olmasından gurur duyuyoruz. Şirket içinden yetişen yeteneklere verdiğimiz önemi, bu iki önemli atama ile bir kez daha teyit ediyoruz." dedi.

Zaheer, Elif Başay ve Suphi Çıldır'ın bankadaki uzun yıllara dayanan deneyimleri ve finans sektöründeki derin bilgi birikimlerinin, onları bu önemli görev için ideal adaylar haline getirdiğini belirtti. "Kendilerinin liderliğinde, Creditwest Bank'ın büyüme hedeflerine önemli katkılar sağlayacaklarına inanıyoruz. Creditwest Bank olarak, atamalarda şirket içinden çalışanlara öncelik vermeye büyük önem veriyoruz. Bu iki terfi, çalışanlarımızın kariyer planlamalarına yaklaşımımı gösteren en güzel örneklerindendir." şeklinde konuştu.

Genel Müdür Yardımcılarının değerlendirmeleri

Suphi Çıldır, yeni göreviyle ilgili olarak şunları söyledi: "Creditwest Bank'ta uzun yıllar boyunca edindiğim deneyimi, şimdi Genel Müdür Yardımcısı olarak değerlendirecek olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum. Bankamızın başarısı için var gücümle çalışacağım."

Elif Başay ise, "Creditwest Bank gibi köklü bir kurumda Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktan büyük onur duyuyorum. Hedefim, bankamızın finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmek ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktır." ifadelerini kullandı.