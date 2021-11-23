‘Şüpheli’ görüldü, eroinle suçüstü yakalandı

Güzelyurt- Lefkoşa anayolunda polisin ‘şüpheli’ gördüğü kişinin aracından satışa hazır eroin türü uyuşturucu çıktı, suçüstü tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, zanlı C.D.D’nin Kanunsuz uyuşturucu madde eroin tasarrufu suçuyla mahkemede olduğunu belirtti. Polis, 19.11.2021 tarihinde saat 11.00’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde, içerisinde şüpheli bir şekilde araç sürücüsü zanlının tespit edilerek, alıkonulduğunu anlattı.

Polis, araçta yapılan aramada sol ön yolcu koltuğunun üzerinde satışa hazır halde dört adet beyaz renk naylon parçasına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigaranın bulunarak emare olarak zapt edilip zanlının suçüstü tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Yayla’da bulunan ikametgâhında huzurunda mahkeme emriyle arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini anlattı. Polis, zanlının sözlü beyanlarının araştırılması gerektiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini ve aranan şahıslar olduğunu söyleyerek bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.