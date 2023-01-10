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Süpermarketten parfüm çaldılar

Süpermarketten parfüm çaldılar

Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarkette 31 Aralık günü satışa sunulan toplam 632 TL değerindeki 3 adet parfüm çalan 2 kişi tutuklandı.

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Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarkette 31 Aralık günü satışa sunulan toplam 632 TL değerindeki 3 adet parfüm çalan 2 kişi tutuklandı.

Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklananların 19 yaşındaki M.T. (K) ve 19 yaşındaki A.N.E.(K) olduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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