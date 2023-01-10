Süpermarketten parfüm çaldılar
Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarkette 31 Aralık günü satışa sunulan toplam 632 TL değerindeki 3 adet parfüm çalan 2 kişi tutuklandı.
A+A-
Demirhan'da faaliyet gösteren bir süpermarkette 31 Aralık günü satışa sunulan toplam 632 TL değerindeki 3 adet parfüm çalan 2 kişi tutuklandı.
Polisin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklananların 19 yaşındaki M.T. (K) ve 19 yaşındaki A.N.E.(K) olduğu belirtildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Bu haber toplam 301 defa okunmuştur
Etiketler : polis