Kuzey Kıbrıs Turkcell, yüksek hızlı internet 4.5G’nin hayata girmesinin ardından Superbox hizmetini başlatarak, ev ve iş yerlerini de 100 Mbps’lere varan hızlarla buluşturdu. Bu sayede mobil internetten sonra ev ve iş yerlerinde de bu hızlar kullanılabilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Superbox’u müşterilerine sunmaktan memnuniyet duyduklarından bahsederek her zaman daha iyisi için çalıştıklarını ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs Turkcell, Superbox ile 4.5G altyapısından ev ve iş yerlerine internet hizmeti veren ilk operatör oldu”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Superbox ile ilgili açıklamada bulunarak, mobil internetten sonra Turkcell 4.5G ile şimdi de ev ve iş yerlerindeki interneti yüksek hızlı ve kaliteli hale getirdiklerini söyledi. 4.5G hızında Superbox’un satışına başladıklarını ifade eden Küçüközdemir, Superbox hizmetinin Kuzey Kıbrıs’ta bir mobil operatör tarafından ilk kez sunulduğuna da değindi. Cihazın 100 Mbps hızlara varan deneyim yaşatacağını ifade eden Küçüközdemir, WTTH (Wireless to the home) teknolojisi kullanılarak geliştirilen Superbox’un, içinde bulunan SIM kart sayesinde başka bir internet şebekesine ihtiyaç duymadan 4.5G baz istasyonuna bağlanıp, internet hizmeti sunabildiğini belirtti. Murat Küçüközdemir, müşterilerin Superbox sayesinde ihtiyaçları olan 4.5G yüksek internet hızlarına ulaşabileceklerine vurgu yaptı.

“Superbox ile çatıdaki anten ihtiyacı son buluyor. Tek priz yeterli”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir açıklamasında, çatıda anten ve kablo ihtiyacı olmadan 4.5G hızında internet sağlayacak Superbox sayesinde ev ve iş yerlerinin yüksek hızda internete kavuşabileceğini söyledi. Küçüközdemir şunlara da değindi: “4.5G ihalesinde yeni nesil mobil teknolojiler için ihtiyaç duyulan kapasiteyi sağlamak amacıyla en yüksek frekansları alarak en iyi 4.5G altyapısını ülkemize kazandırdık. Superbox ile ev ve iş yerlerinde de 4.5G hızında interneti müşterilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 4.5G teknolojisi ile çalışan Superbox sadece elektrik prizine takılarak SIM kart ile çalışabiliyor. Turkcell olarak müşterilerimize her zaman en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Superbox ile sunulan paketlerin 100GB, 150GB, 200GB olacağını açıkladı. Açıklamada, Superbox taleplerinin Kuzey Kıbrıs Turkcell uygulaması, resmi web sitesi www.kktcell.com, 533 Kuzey Kıbrıs Turkcell çağrı merkezi veya Turkcell mağazalarından yapılabileceği belirtildi.