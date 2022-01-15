Sucuoğlu:  “Halkın sevgisine çok çalışarak, teşekkür edeceğiz”

UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu ve milletvekili adayları, Güney Mesarya bölgesindeki köyleri ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Sucuoğlu Korkuteli köyünde, öncelikle kadınlara çok teşekkür ederek her gittikleri yarda kadınların çoğunlukta olmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Başbakan, KKTC kendi ayakları üzerinde duran bir devlet için öncelikle tek partili bir hükümetin gerektiğini, UBP’nin bunu başarabilecek yegane parti olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Korkuteli’nin ardından Dörtyol, Paşaköy, Vadili ve Akdoğan’ı ziyaret eden Sucuoğlu ve milletvekili adaylarına, her bölgede yoğun ilgi gösterildiği kaydedildi.

Vadili’de çeşitli partilerden UBP’ye katılan 19 kişiye rozetleri UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu tarafından takıldı