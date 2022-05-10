Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Başkanı Faiz Sucuoğlu yerine UBP Parti Meclisi yapılmadan hükümeti kurma görevinin Ünal Üstel’e verilmesini eleştirdi. Erhürman, “Sucuoğlu dışında herhangi bir milletvekili ile kurulacak hükümeti meşru bulmuyoruz” dedi.

Havadis Web TV’de Damla Dabiş’in konuğu olan Erhürman, “Üstel, hükümet kurma çalışmaları kapsamında CTP’yi de ziyaret edecek olursa ne cevap vereceksiniz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bu güne kadar hangi parti bizimle görüşmek isterse biz o parti ile görüştük. Ama genel başkanı, genel sekreteri, yetkili organı ile görüştük. Bu duruş Üstel’in şahsı ile ilgili değil, UBP’den Faiz Sucuoğlu dışında herhangi bir milletvekiline hükümeti kurma görevi verilirse kurulacak hükümeti meşru kabul etmeyeceğiz.”

“Halka açıklama borçlular”

Cumhurbaşkanı Tatar’ın çelişkili söylemlerini çıkıp halka açıklaması gerektiğine de değinen Erhürman, “Neden PM toplantısını bekleyemediğini, sabırsız davrandığını bu topluma çıkıp açıklamalı” dedi.

Sucuoğlu’nun Meclis’te basına yaptığı açıklamalarda ‘Çarşamba UBP Parti Meclisi’nin toplanıp başbakan olacak milletvekilini belirleyeceğini’ söylediğini anımsatan Erhürman, buna karşın Cumhurbaşkanı Tatar’ın çarşambayı neden beklemediğini ve bu ani kararın sebebinin ne olduğunu sordu.

“Akıl ve ruh sağlığımızı korumak için ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor. Memleket ‘sürprizlerle’ yönetilemiyor, ‘frevilde’ gidiyor” diyen Erhürman, UBP Genel Başkanı-Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın da açıklama yapması, birçok çelişkili ifadeleri yorumlamaları gerektiğini işaret etti.