Sucuoğlu: Can ve mal kaybı yok

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Baf açıklarında meydana gelen 6.4 şiddetindeki depremin ardından açıklama yaptı, can ve mal kaybının olmadığını belirterek, geçmiş olsun dileklerini paylaştı.

Sucuoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Saat 3.10'da Akdenizde Baf açıklarında 6.4 şiddetinde meydana gelen deprem tüm KKTC de hissedildi. Aldığımız bilgilere göre çok şükür can ve mal kayıbı yok. Tüm halkımıza geçmiş olsun.

Kıbrıs’ta 6.4 şiddetinde deprem oldu