Kıbrıs’ta 6.4 şiddetinde deprem oldu

Kıbrıs’ta saat 03.07’de merkezi Kıbrıs’ın Baf açıkları olan 6.4 şiddetinde deprem oldu.

Kıbrıs açığındaki deprem Türkiye, Mısır, Suriye ve Lübnan'da da hissedildi.

AFAD verilerine göre Akdeniz’de Baf’ın 12.86 kilometre açıklarında denizin 5.06 kilometre derininde meydana gelen deprem, adada ve bölge ülkelerinde hissedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi de depremin 2 kilometre derinlikte ve 6.4 şiddetinde olduğunu duyurdu.

AFP depremin şiddetini 6,6 olarak açıkladı.



AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan ilk açıklamada, "Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.