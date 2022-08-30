Sübvanse arpada imzalı, onaylı, devir!

Ayşe GÜLER

29 hayvan üreticisi, Ağustos ve Eylül aylarına ait devlet tarafından desteklenen (sübvanse) arpa hak edişini Holly Grains Trd. Ltd.’e devretti.

Devlet kurumu Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), özel bir şirket olan Holly Grains Ltd ile üreticiler arasında 400 ton arpa ile ilgili ‘aracı’ oldu.

Arpanın maliyet altına söz konusu şirkete satıldığı da ifade edildi.

Elde edilen bilgiye göre; arpanın şu andaki ton fiyatı 360 dolar. Buna 30 dolarlık iç nakliye ücreti de eklendiğinde fiyat 390 dolara yükseliyor.

TL değeri dünkü kura göre yaklaşık 7 bin TL. Bu konudaki bir diğer iddia ise TÜK tarafından maliyetinin altına söz konusu şirkete arpa satıldığı…

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını YENİDÜZEN’e doğruladı ancak yasa dışı herhangi bir şey olmadığını savundu, “Kurumu karalamak adına yapılmıştır. Gerçekçi değildir kötü niyetli kişiler tarafından yapılmıştır” dedi.

Adahan, Üreticilerin arpa kırma makinesi olmadığı, ihtiyaçlarının tamamını söz konusu şirketten tedarik ettikleri gerekçesiyle dilekçe yaparak, kuruma başvurduklarını söyledi.

Hayvan sayısına göre Hayvancılık Dairesi’nin arpa kotası doğrultusunda satış yapıldığını belirten Adahan, imzalı muhtardan onaylı belge ile devir yapılan üreticilere sübvanseye arpa satışı yapılmayacağını kaydetti.

Öte yandan Holly Grains Ltd. sahibi İbrahim Özcan ise “Üreticilerin imzası ve onayı ile bu işlemler yapıldı. Borcuna karşılık yapılmadı. Makinesi olmadığından dolayı arpaları aldık. Yine o üreticilere bunları verdik. Başka birine de arpa satışımız yok.” dedi.

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan:

“Arpa kırma makineleri yok,

dilekçe verdiler, değerlendirdik”

TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Adahan, üreticilerin arpa kırma makinesi olmadığı, ihtiyaçlarının tamamını söz konusu şirketten tedarik ettikleri gerekçesiyle dilekçe yaparak, kuruma başvurduklarını söyledi.

Adahan, hayvan sayısına göre Hayvancılık Dairesi’nin arpa kotası doğrultusunda satış yapıldığını, imzalı muhtardan onaylı belge ile devir yapılan üreticilere sübvanseye arpa satışı yapılmayacağını kaydetti.

Söz konusu devrin 24 bin ton arpa için geçerli olduğunu belirten Adahan, “Bu liste Hayvancılık ile Veteriner Dairesi’nin ortak yaptığı çalışma, verilen dilekçelerin değerlendirilmesinin sonrasında gerçekleşti” dedi.

Adahan, daha önce böyle bir uygulamanın TÜK’te yapılmadığını da doğruladı.

“Kurumu karalamak istiyorlar”

Adahan, “Ekonomik büyük bir kriz var. Sınırlı tonaj satışı var. Eşit adaletli şekilde dağıtım yapılması için Hayvancılık Dairesi ile Veteriner Dairesi ortak çalışma yapıldı. Üreticilerin kendi talepleri doğrultusunda verildi” şeklinde konuştu.

Şu anda arpanın tonunun 6 bin 500 TL olduğunu, bu rakamın bin 500 TL’sinin sübvanseye edildiğini kaydeden Adahan, “Biz Holly’e 5 bin TL’ye sattık. O üreticiye ne kadara satar bilemeyiz. Fiyat indirimi yapmadık. Üreticiler eğer iki aylık çekle alacaksa ton başına ödeyeceği miktar 5 bin 400 TL’ydi. Kırık arpa veya vadeli olduğunda fiyatı farklıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Adahan, yapılan işlemin hukuka aykırı olduğuna dair iddialara da “Kurumu karalamak adına yapılmıştır. Gerçekçi değildir kötü niyetli kişiler tarafından yapılmıştır” dedi.

Holly Grains Ltd. sahibi İbrahim Özcan:

“Üreticilerin imzası ve onayı ile bu işlemler yapıldı”

Holly Grains Ltd. sahibi İbrahim Özcan ise üreticilerin arpa kırma makinesi olmadığı için sübvanseye haklarını devrettiklerini belirtti.

Özcan, “Üreticilerin imzası ve onayı ile bu işlemler yapıldı. Borcuna karşılık yapılmadı. Makinesi olmadığından dolayı arpaları aldık. Yine o üreticilere bunları verdik. Başka birine de arpa satışımız yok.” dedi.