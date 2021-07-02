“Su var, kullanamıyoruz”

Devrim DEMİR

Dikmen "Yarıklı Kuyu" mevkiinde 24 Haziran tarihinde elektrik trafosunda yaşanan arızanın giderilmemesi nedeniyle 8 gündür Dikmen köyünün yarısına su verilemediğini söyleyen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi isyan etti.

Kavurucu sıcakların yaşandığı günlerde, 8 gündür susuzluk çeken Dikmenliler çareyi tankerlerde buldu.

Kıb-Tek’in ilgisizliğinden yakınan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, YENİDÜZEN’e konuştu, konuya ilgi istedi.

Elektrik trafosunda yaşanan sıkıntı nedeniyle su akımının sağlanamadığından dert yanan Çelebi, “Dikmen halkı varlık içinde yokluk yaşıyor” dedi.

Köyün yarısı su alamıyor…

Günlerdir su ihtiyaçların tanker çağırarak gidermeye çalışan Dikmenliler, “8 gündür banyo yapamıyoruz. Temizlik ihtiyaçlarımızı gideremeyecek duruma gelirken, cebimizdeki parayı su satın alarak gidermeye çalıştık. Dikmen Belediyesi devreye 3 tanker koyarak susuzluğumuza çare oldu” diye konuştu.

Belediye Başkanı ev ev gezdi…

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, 8 gündür büyük bir sıkıntı yaşandığını söyledi. Günlerdir Su Dairesi ve Kıb-Tek’ten adım beklediklerini ifade eden Çelebi, dün Belediyenin 3 su tankerini devreye koydu. Susuz kalan evlerin tespitini yapan Yüksel Çelebi, dün ev ev gezdi.

Köyün yarısının 8 gündür su almadığını belirten Çelebi, su kuyusunun dolu olduğunu ancak trafonun tamiri yapılmadığı için köye su akışının sağlanmadığını kaydetti.

“Su Dairesi ve Kıb-Tek’ten ciddi bir çaba görmedim”

Yarıklı Kuyu mevkiinde 24 Haziran tarihinde elektrik enerjisini sağlayan trafonun yandığını öğrendiklerini kaydeden Yüksel Çelebi, 25 Haziran Cuma günü durumu Su Dairesine bildirdiklerini kaydetti.

Çelebi, “8 gündür ne Su Dairesi ne de Kıb-Tek’ten çok ciddi bir çaba görmedik bunu üzülerek söylemek isterim” dedi.

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, insanların en çok suya ihtiyacı olduğu dönemde, kavurucu sıcakların yaşandığı bu günlerde yaşanan bu ciddi sorunun bir an önce aşılması gerektiğini kaydetti.

Çelebi şunları söyledi: “Su kuyuda duruyor. Ne yazık ki Dikmen halkı varlık içinde yokluk çekiyor. Bu acil durum Kıb-Tek’in bilgisinde olmasına rağmen hala bir hareket yok. Bu durum insanımıza yapılacak en büyük kötülüktür. Su Dairesinden edindiğim bilgide, yazı uygun şekilde yazılmadığı gerekçesi ile Kıb-Tek müdahale etmiyor. Birileri Dikmen halkını susuz bırakarak cezalandırmaya çalışıyor. İnsanımıza asla çile çektirmelerine izin vermeyeceğim. Belediyenin su tankerleri devreye girdi, mağdur olan kişilerin tüm su ihtiyacı karşılanacak. 8 gündür insanlar ceplerinden su parası ödeyerek tanker çağırıyor, kimsenin gücü kalmadı.”