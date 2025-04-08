"Su kriziyle ilgili derhal önlem alınmalı"

Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), güneyde yaşanan su sorunuyla ilgili açıklama yaptı, Hristodulidis hükümetine eleştirilerde bulundu.

AKEL'den yapılan açıklamada, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti'ne bir takım sorular yöneltildi , yaşanan su krizine acilen önlem bulunması gerektiğini söyledi.

Sosyal medyadaki AKEL'in Türkçe sayfasından yapılan açıklama şöyle:

"Su kıtlığı sorununa derhal çözüm bulunması gerekiyor

Yıllardır süregelen su kıtlığı sorunu şeffaf olmayan sübvansiyonlarla ve son dakika önlemleriyle çözülemez.

Hükümet yine gelişmelerin gerisinde kalıyor. Hızlı prosedürlerle küçük arındırma üniteleri oluşturulması kararı şeffaf olmayan uygulamalara yol açarken, çevrede ve enerji dengesinde ortaya çıkabilecek sorunları da hesaba katmıyor ve ilan edilmiş olan politikaları ihlal ediyor.

Hükümet su rezervleriyle ilgili son 2 yılın verilerini bilmiyor muydu? Yağışların azalmasının bu sorunlara yol açacağını bilmiyor muydu? Duyurularla, planlama yapmayla yetinmek yerine, derhal esaslı önlemler alınması gerekirdi.

Su sorunu Kıbrıs'ın en büyük sorunlarından biridir ve bu nedenle tüm tüketicilere kesintisiz, güvenli su teminini sağlayacak uzun vadeli bir planın yaşama geçirilmesi gerekmektedir. Su kamusal bir nimettir ve halkın tümüne ait olmaya devam etmelidir."