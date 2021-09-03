“Şu anda birkaç merkez hariç test yapılmıyor, insanlar kaos yaşıyor”

Eski Sağlık Bakanları’ndan Filiz Besim, Hükümet’in testlere ilişkin son kararı sonrasında şu anda kısıtlı sayıda merkezde PCR ve Antijen testlerine yapıldığına işaret etti, doktora, devlet dairesine ve daha birçok gerekli yere gitmek için test yapmak zorunda olan kişilerin yaşadığı kaosa vurgu yaptı.

Merkezlere uzak bölgelerde yaşayanların daha da zor durumda olduğuna dikkat çeken Besim, Hükümet’e ‘hemen oturun bu işi çözün, ya da istifa edin’ çağrısı yaptı.

Filiz Besim’in paylaşımı şöyle:

“REZALET!!!

“Şu anda lefkoşada 1-2 özel merkez hariç antijen (40tl) yapılmıyor. PCR devlette 1-2 merkez hariç özellerde paralı 100-200 TL arası yapılıyor. Doktora gidecek, devlet dairesine ve daha birçok gerekli yere gidecek insanlar tam bir kaos yaşıyor.

Merkezlere uzak bölgelerdeki insanlar çok daha zor durumda. Hemen oturun bu işi çözün.

Ya da en iyisi halka bir iyilik yapın da istifa edin. Bu ülke bu kadar kötü bir yönetimi tarihinde görmedi.”