“Şu an durgun dönemdeyiz, müşteriler kampanyaları bekliyor, yakında başlıyoruz”

★ “Çeşitli kampanyalarımız olacak, mutlaka ancak şu an için bu konuda bir şey söylemek için çok erken…”

★ “Ekonomik krizin gölgesinde satışların düştüğü bir gerçek... Pandemi dönemiyle birlikte televizyon satışlarında ciddi bir artış oldu. Bunun nedeni o dönemde neredeyse tek hobinin televizyon izleme olması…”

★ “Bu dönemde müşterilerimiz en uygun fiyata olan ve az özellikleri olan ürünlere tercih ediyor. Sadece gelip fiyat öğrenen insanlarımız da çoğaldı”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

YENİDÜZEN, her Cuma günü düzenli olarak yayınladığı “Alışveriş Sayfaları”nı daha kapsamlı hale getirdi.

Her hafta bu sayfalarda sektörleri irdeleyecek, fiyat ve kampanya bilgilerini yayınlayacak, sektör temsilcilerinin piyasaya dair tespitlerini gündeme taşıyacağız…

Bu haftadan itibaren beyaz eşya sektörünü irdeliyoruz.

Samsung Suitex

‘Sektör Gündemi’nin ilk konuğu Lefkoşa Dereboyu Caddesi’nde bulunan Samsung Suitex mağazası…

Mağaza Müdürü Melihcan Balcıoğlu ile beyaz eşya sektörünü konuştuk. Balcıoğlu, ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde satışlarının oldukça etkilendiğine dikkat çekti.

Beyaz eşya sektöründe yoğunluğun genelde yaz ve kış aylarında yaşandığını ifade eden Balcıoğlu, içinde bulunduğumuz sonbahar döneminin durgun geçtiğini bunun en büyük sebebinin de müşterilerinin kampanyaları beklediğini vurguladı.

Suitex mağazasının müdürü Balcıoğlu, Samsung markasının “Kaliteli, dayanıklı ve güvenilir” olduğunu da sözlerine ekledi.

“Sektörde en yoğun dönem yaz ve kış ayları, en durgun dönem ise sonbahar ayları…”

Suitex Mağaza Müdürü Melihcan Balcıoğlu şöyle konuştu: “Sektörümüz yaz aylarında ve yılbaşı kampanyalarının yaşandığı dönemde yoğun oluyor. Yaz aylarında düğünlerin olması ve hava sıcaklığının olmasından dolayı beyaz eşyaya ve klimaya ciddi bir rağbet var. Bunun haricinde Sevgililer Günü döneminde de telefon veya akıllı saate ciddi bir talep var. Satışların en durgun olduğu dönem ise şu anda içinde de bulunduğumuz sonbahar mevsimidir. Şu anda insanlar kampanyaların nasıl olacağını bekliyor. Yılbaşına yönelik her yıl olduğu gibi yine çeşitli kampanyalarımız olacaktır mutlaka ancak şu an için bu konuda bir şey söylemek için çok erken… Bu konuda bizim elimizde de net bir bilgi yok.”

“Pandemi döneminde televizyon satışı artış gösterdi”

Satışlarının eskiye göre düştüğünü anlatan Melihcan Balcıoğlu, pandemi döneminde özellikle televizyon satışında artış olduğuna değindi.

► Balcıoğlu şunları söyledi: “Satışlarımız eskiye göre biraz düştü, genel olarak bir düşüş var ama özellikle televizyon ve beyaz eşyada yaz döneminde fiyatlara rağmen satışlar oluyor. Televizyon, pandemi dönemiyle birlikte toplumun en çok kullandığı ürün haline geldi. Akıllı televizyonların günden güne geliştiğinden dolayı herkes almaya başladı. Pandemi dönemiyle birlikte televizyon satışlarında ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi sürecinde toplumun genelinin evde olması ve neredeyse tek hobi televizyon izlemenin olması bunun en büyük etkeni oldu.”

“Müşteriler uygun fiyatları tercih ediyor, özelliklere bakmıyor”

Samsung Suitex Satış Müdürü Balcıoğlu, ekonomik krizle ilgili olarak şunları söyledi:

► “Yaşanan hayat pahalılığı elbette ki tüm sektörlerde olduğu gibi bizim sektörümüzü de olumsuz yönde etkiledi. Bu durum birçok insanımızı çok zorluyor ancak beyaz eşya yeni evlenen bir çift veya elindeki ürünün bozulduğunu fark eden kişiler için bir ihtiyaç olduğu da bir gerçek… Bu dönemde müşterilerimiz en uygun fiyata olan ve az özellikleri olan ürünlere tercih ediyor. Bütçesi çok daha iyi olan müşterilerimiz de var ancak onların sayısı biraz daha az. Sadece gelip fiyat öğrenen insanlarımız da çoğaldı. Müşterilerimiz, bir yere değil de, birçok yere gidip fiyat öğreniyor ve ona göre hareket ediyor.”

Fiyatlar ne durumda? “Ürünün modeline göre değişkenlik gösteriyor”

Balcıoğlu fiyat konusunda, “10 bin TL’den başlayan, 80 bin TL’ye kadar televizyonlarımız mevcut… Beyaz eşya veya ev aletlerinde en küçük parçamız 3 bin TL’den başlarken, 60 bin TL’ye kadar çıkıyor. Geniş ürün yelpazesi ve birçok model var. Fiyatlar model ve özelliklere göre değişkenlik gösteriyor” şeklinde konuştu.

“18 yaşından 85 yaşına kadar müşteri kitlemiz var…”

Melihcan Balcıoğlu şöyle devam etti:

► “Biz işletme olarak da söz konusu kaliteli ürünlere ulaşabilmesi için müşterilerimize kolaylıklar da sağlıyoruz. Gerek vade farklı, gerekli vade farksız olarak kredi kartına taksit imkânlarımız vardır. Onun dışında nakit ödemelerde ürün değişimine göre fiyat indirimi yapıyoruz. Bizler, elimizden geldiği kadar memnun etmeye çalışıyoruz. 18 yaşından 85 yaşına kadar müşterilerimiz bulunuyor ve müşteri memnuniyeti konusunda çok iyi durumdayız.”

Neden Samsung? “Güvenilir, dayanıklı, kaliteli…”

Son olarak distribütörü oldukları Samsung markasını da müşterilerine tanıttı,

► “Televizyonlardan yola çıkacak olursak, panel üretimi yapan yani çoğu markaya panel üreten veren bir firmadır. Bunun yanında televizyonlarda ürün kalitesi ve dayanıklılığından dolayı diğer markalara göre çok daha iyi bir marka… Beyaz eşyada da ürünler oldukça yüksek kalitede ve toplumun hemen her kesimine hitap edebilecek boyuttaki fiyat aralıkları…” ifadelerini kullandı.