“Straitjacket embodied” parformans ve kitap lansmanı yarın Art Rooms’da gerçekleşecek

Anber Onar tarafından tasarlanan, PERA – Sahne Sanatları Okulu – Girne Amerikan Üniversitesi’nden (GAÜ) 35 dansçının katılımıyla, Sevim Yeşilada, Lloyd Miles ve Toya Akpınar’ın destekleriyle oluşturulan sanat performansı ve kitap lansmanı 3 Haziran Salı günü saat 19.00’da Art Rooms'da (Girne) gerçekleşecek.

Performans, sergi alanında ve galerinin dışına da taşacak şekilde saat 19:00’da başlayacak.

Bu özel sanat performansı, 1998’den bu yana yapılan “Straitjacket” (Deli Gömleği) performans sanat etkinliklerinin altıncı versiyonu ve “in case…” (2025) başlıklı devam eden serginin bir parçası. Aynı zamanda sergide yer alan enstalasyonlardan biri olan “Straitjacket Sanctuary”nin (Deli Gömleği Sığınağı) başka bir boyutunu temsil ediyor.

“Straitjacket Sanctuary” enstalasyonu, 34 katlanmış deli gömleği, bir fotoğraf ve bir videodan oluşuyor. Video, iki sanatçı Toya Akpınar ve Anber Onar’ın ortak çalışmasıyla ortaya çıkmış.

Kitap lansmanı

Sanatçının çalışmalarını konu alan ve ARUCAD Yayınları tarafından basılan “Anber Onar: In Case” adlı kitabın lansmanı da, Art Rooms ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Zengin görsellerle desteklenen kitapta Oya Silbery, Johann Pillai, Michael Walsh, Suna Güven ve Emin Çizenel’in sanatçı üzerine kaleme aldığı yazılar yer alıyor.