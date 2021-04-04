Stovolos’ta bir iş yerine el bombası atıldı

Güneyde yer alan Lefkoşa’ya bağlı Stovolos’ta sabahın erken saatlerinde bir iş yerine atılan el bombası polisi harekete geçirdi.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre, Kıbrıslı Rum polisler bu sabah saat 03.50’de bir berber salonuna atılan el bombası ile ilgili soruşturma başlattı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiğini aktaran gazete, el bombasının sebep olduğu yangında bazı ekipmanın zarar gördüğünü yazdı.

Uzaktan takip güvenlik sistemi sayesinde, iş yeri sahiplerinin erken müdahalesi ile yangının yayılmadan kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.