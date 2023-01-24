Stok bitti, gemi ufukta görünmedi

▶ KIB-TEK Genel Müdürü Aydın’ın Pazartesi gelecek” dediği Teknecik’e yakıt taşıyan gemi halen gelmedi. KIB-TEK YK Başkanı Paşa, “Gemi bu akşam gelecek” derken, EL-SEN ise yarın akşam geleceğini iddia etti. Yakıt stoku ise bitmek üzere…

Ertuğrul SENOVA

ÜstEl Hükümeti’nin “TPIC gelecek, elektrikte yakıt sorunu bitecek” açıklamalarına karşın yurttaş, son iki haftada pek çok “dönüşümlü kesintiye” maruz kaldı, geçtiğimiz haftadan bu yana “Teknecik’te yakıt stoku bitiyor, TPIC’in yakıtını taşıyan gemi ne zaman gelecek?” sorusu, gündemden hiç düşmedi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü açıklama yapan KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın, Teknecik Elektrik Santrali’nde 3 günlük yakıtın kaldığını söylemiş, Gemi en geç Pazartesi günü gelecek” açıklamasında bulunmuştu.

Ancak YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre TPIC’in yakıtını taşıyan gemi hala gelmedi.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’in ulaştığı KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, “Geminin bu akşam gelmesini bekliyoruz. 3-4 günlük daha stokumuz var” derken, EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise, “Ünitelerden biri durdu, diğerleri ise dipteki yakıtla çalışıyor… Geminin yarın akşam geleceğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

İki ismin de açıklamalarında yer alan farklı ifadeler, elektrikle ilgili belirsizliği bir kez daha gözler önüne serdi…

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa:

“3-4 günlük daha stokumuz var”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, yakıtı taşıyan geminin bu akşam gelmesini beklediklerini ancak Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıtın halen var olduğunu söyleyerek, “3-4 günlük daha stokumuz var. Yedek tanklarımızda yakıt bulunuyor” dedi.

Paşa, soru üzerine AKSA’dan herhangi bir yakıt tedariki yapılmadığını da dile getirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Paşa, “Yakıt stokunda sorun olsa, hemen her bölgede dönüşümlü kesintiler yapmak zorunda kalırdık” şeklinde konuştu.

EL-SEN Başkanı Cesurer:

“Ünitelerden biri durdu, diğerleri ise dipteki yakıtla çalışıyor”

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer ise “ünitelerin, dipteki yakıtla çalıştığını” söyledi, 60 MW’lik bir ünitenin ise yakıt eksikliğinden dolayı durdurulduğunu, diğer ünitelerin de minimum seviyede çalıştığını ifade etti.

“Geminin yarın akşam geleceğini öğrendik”

TPIC’ten Kıbrıs’ın kuzeyine yakıt taşıyan geminin yarın akşam geleceğini öğrendiklerini söyleyen Cesuırer, “Şu anda santraller durma noktasında. Arada çalıştırılanlar da dip yakıttan dolayı sıkıntılar başladı” ifadelerini kullandı.

“Güneyden elektrik alınıyor… Eğer hava soğursa ve güneydeki talep artarsa, kuzeyde dönüşümlü kesintiler kaçınılmaz”

“Güneyden enerji alımı başladı” diyen Cesurer, “Güneyle anlaşma yapıldı. Ancak elektrik kesintileri, hava şartlarına bağlı olarak başlayabilir. Geçtiğimiz günlerdeki soğuk hava geri gelir ve güneydeki elektrik talebi artarsa, aynı zamanda bize yakıt gelmezse, kesintiler kaçınılmazdır” dedi.