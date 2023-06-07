Sterlin’den yeni rekor: 28.90 TL!

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında Türk Lirası’nda beklenen değer kaybı, piyasalarda hissedilmeye başladı.

Bu sabah itibariyle Sterlin yeni rekor kırdı, Sun Döviz Bürosu kurlarına göre; bu sabah itibariyle Sterlin 28.90 TL’den işlem görüyor.

Euro 24.10 TL’den alınıp 24.88 TL’den satılıyor. Dolar ise 22.65 TL’den alınıp, 23.30 TL’den satılıyor.