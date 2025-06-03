Sterlin 53'ü geçti!
Serbest piyasada sterlin 53.10 Türk lirası, dolar 39.28 Türk lirası, euro 44.85 Türk lirasından işlem görüyor.
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Serbest piyasada sterlin 53.10 Türk lirası, dolar 39.28 Türk lirası, euro 44.85 Türk lirasından işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla 44.60 TL’den alınan euro 44.85 TL’den satılıyor. 52.85 TL’den alınan sterlinin satış fiyatı da 53.10 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 39.08 TL’den alınıp, 39.28 TL’den satışa sunuluyor.
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