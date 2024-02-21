Sterlin 40 TL'ye dayandı

Türk Lirası döviz karşısında hızla erimeye devam ederken dövizin ateşi düşmüyor.

Dolar bugün 31.12, Sterlin 39,29, Euro ise 33.64’le güne başladı. Buna göre döviz kuru rekor seviyelere çıktı.

Serbest piyasa döviz kurları

Serbest piyasada saat 09.00 itibarıyla kurların alış- satış fiyatları şöyle:

Dolar Alış: 30.84 Satış: 31.12

Sterlin Alış: 38.94 Satış: 39.29

Euro Alış: 33.34 Satış: 33.64