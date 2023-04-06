Stenograflar yine Meclisi terk etti, yasa tasarısı bir kez daha geçemedi!

"AKSA’ya yeni alım garantili anlaşmaların da önünü açacak” Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili “özel gündemle” olağanüstü toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nde, stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle oturum yine kapandı, söz konusu yasa tasarısı yine onaya sunulamadı.

KTAMS’ta örgütlü stenograflar, ek mesaiye giren 17.30 itibariyle Meclis Genel Kurulu’nu terk etti.

Aynı durum, geçtiğimiz hafta yine yaşanmış ve oturum tekrar açılamamış, bu kapsamda tasarının onaya sunulması için Meclisin bugün “özel gündemle” olağanüstü toplanmasına karar verilmişti.