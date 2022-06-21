Stenograflar ek mesaiye kalmadı, Meclis yine kapatıldı
Meclis Genel Kurulu, stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle kapatıldı.
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Meclis Genel Kurulu, stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle kapatıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un e-devlet protokolüne ilişkin kürsüde yaptığı konuşma sürerken, Meclis Başkanı Töre, stenografların ek mesaiye kalmayacaklarını açıkladı, birleşimi kapattı.
Töre, birleşimin 27 Haziran’a ertelendiğini duyurdu. Dünkü oturum da stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle kapatılmıştı.
Foto: Arşiv
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