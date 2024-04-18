"Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri" gerçekleşti

"Stelios 2 Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2024"de başarı gösteren 10 takıma ödülünü, easy markaları ailesinin kurucusu ve sahibi Sir Stelios Haji-Ioannou verdi.

Bu yılın dikkat çeken noktası, ödül alanların %50'sinin ilk kez ödül alması oldu.

"Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2024" için ortak başvurularını sunan toplam 34 Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk takım arasından 10 takımın her birine 20 şer bin Euro ödül verdi.

Ödül Töreni, bugün Lefkoşa'daki Stelios Hayırsever Vakfı Merkezi Ofisleri'nde gerçekleşti ve Sir Stelios Haji-Ioannou kazananları Zoom aracılığıyla tebrik etti. Etkinliğe ödül için yarışan tüm girişimciler, "Stelios" Hayırsever Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, medya temsilcileri ve televizyon kanalları katıldı.

Kazananları ve yarışmaya katılan tüm katılımcıları tebrik eden Sir Stelios Haji-Ioannou, şunları belirtti: "Bu yılın İki toplumlu Ödülleri'ne yeni iş ortaklıklarının katılımı ve ödüllendirilmesi, %50'yi bulan bir oranla, kurumun her yıl daha fazla Rum ve Türk Kıbrıslı tarafından benimsendiğini doğruluyor. Yeni girişimler, iki toplum arasındaki güveni güçlendirerek, ekonomik refaha katkıda bulunurken adada kalıcı bir barışı pekiştirme konusunda umut verici bir mesaj gönderiyor".

Stelios Vakfı tarafından 2009'dan bu yana verilen İki Toplumlu Ödüllerin toplam değeri, bu yılki miktar da dahil olmak üzere, 4.390.000 €'dur.

Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri 2024'ün kazananları:

Andreas Andreou - Emre Serdar - www.slimlineframe.com

Şirketleri alüminyum cephe, kapı ve pencerelerin inşaatında uzmanlaşmış olup ürünleri yurtdışına ihraç edilmektedir.

Christoforos Psyllidis - Burcu Mahmutoğlu - www.divecypria.cy

Kıbrıs ve Kızıldeniz boyunca dalış eğitimi programları sunan ve dalış gezileri düzenleyen Dive Cypria dalış okulunu kurdular.

Steven Stavrou - Burak Doluay - https://socialtechlab.org/

Girişimcilik, inovasyon ve teknolojiye katkıda bulunan araçları kullanarak farklı bir işbirliği ve iletişim kültürü oluşturmayı amaçlayan SocialTech Lab'i kurdular.

Eleni Hatzigianni - Cile Siambis - www.instagram.com/karpasiaproducts

Karpasia'dan geleneksel Kıbrıs ürünlerinin (hellim, bal, macun vb.) üretimi için bir işbirliği geliştirdiler.

Theodoros Christoforou - Arsen Angı - https://izmer.com/en/

Kurdukları şirket, Kıbrıs, Türkiye, Yunanistan, Hindistan ve İtalya'dan ham madde kullanarak mermer inşaatı ve ticareti ile uğraşmaktadır.

Agathoklis Agathokleous - Hasan Siber - https://coliveoil.com/

Kurdukları şirket, Larnaka'nın geniş alanında zeytin hasadından zeytinyağı kitle üretimine odaklanmıştır.

Kostakis Katsiaris - Osman Altunoglu - www.facebook.com/cyprustraditionalchair

Geleneksel Kıbrıs (tonen) sandalyelerin inşasıyla ilgili işbirliklerini, İngiltere'ye ihraç ediyorlar.

Michalis Pantelidis - Arif Cebeci - http://www.mpviolins.com/

Müzik, ilham ve yaratıcılıklarını birleştirerek el yapımı kemanların yapımına ve antika kemanların onarımına katıldılar.

Nikolas Papageorgiou - Zerin Sarp - https://musicforcyprus.com

Kıbrıs genelinde etkinlikler için müzisyen ve grupları aramak ve rezerve etmek için benzersiz bir çevrimiçi platform oluşturdular.

Michalis Konstantinou - Fezile Ozatach - https://mcoenterprises.net/

Deneyim ve uzmanlıklarını birleştirerek mutfak dekorasyonu ve estetiğine odaklanan mimari tasarım üzerinde çalışmaktadırlar.

Stelios Hayırsever Vakfı hakkında

Kâr amacı gütmeyen Stelios Filantropik Vakfı'nın amacı, Sir Stelios Haji-Ioannou'nun faaliyet gösterdiği Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık ve Monako'da hayırsever faaliyetleri destekleyerek topluma katkıda bulunmaktır.

Stelios Hayırsever Vakfı'nın önemli girişimleri arasında İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri ve Genç Girişimcilik Ödülleri bulunmaktadır, bu ödüller kazananlara parasal ödüller vermektedir. Ek olarak, "Kalpten Gıda" girişimi, ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan binlerce insana gıda sağlamaktadır, zor durumda olan gruplara ve ciddi felaketlerden etkilenenlere mali yardım sağlanmaktadır, hayır kurumlarına mali destek verilmekte ve gençlerin üniversitelerdeki eğitimlerini sürdürmeleri için burslar sağlanmaktadır.