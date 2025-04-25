Stefanu: “Her beş çalışandan biri bin 500 euronun altında gelir elde ediyor”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Kıbrıs’ın güneyinde her beş çalışandan birinin bin 500 euronun altında gelir elde ettiğine dikkati çekti.

Haravgi’nin manşete çektiği habere göre, AKEL’in çağdaş işçi hakları ve çalışanların karşı karşıya bulunduğu zorlukların ele alındığı bir etkinlikte konuşan Stefanu, ülke ekonomisindeki kalkınmanın çalışanların yaşam şartlarına yansıması gerektiğine işaret etti.

“Beş işçiden biri düşük gelirliyken ve yüzde 40’tan fazlası bin 500 euronun altında kazanç elde ederken kalkınma nereye gidiyor?” diye soran Stefanu, Hristodulidis hükümetine, "çalışanların gündelik gerçeklerine yansımayan refah görüntüsü verme" eleştirisinde bulundu.