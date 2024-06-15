Standart Yatak Ölçüleri Nelerdir?

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Yatak alırken çoğumuzun dikkat ettiği yatak ölçüsü; tek, 1,5 ve çift kişilik boyutları içerir. Doğru bir yatak seçiminde oldukça önemli bir unsur olan yatak ölçüsü, standart yatak ölçüsü ile ideal bir kullanım sunar. Birbirinden iddialı ve kaliteli yatak modelleri arasında doğru bir seçim yapmak için de standart yatak ölçüsünü bilerek hareket etmek gerekir.

Standart Yatak Ölçüsü Nasıl Alınır?

Mağazalarda ve online alışveriş sitelerinde yatağın ölçü bilgisini görebilirsiniz. Ayrıca yatağın odada kaplayacağı alanı da hesaplamak için odanın ölçüsünü almak önemlidir. Baza ve karyola seçimi yapmadan önce de yatak ölçüsünü almakta fayda var. Yatak ölçüsüne göz atarken genişliğini ve uzunluğunu da hesaba katarak uygun yatak modelini tercih edebilirsiniz.

Standart Tek Kişilik Yatak Ölçüsü

Tek kişilik yatak ölçüsü, en 80 boy 180 cm’den başlar. Tek kişilik yatak modellerinde görülen standart yatak ölçüsü ise 90x190 cm’dir. bu yatak ölçüsü, hem genç hem de yetişkin yatak odası için ideal boyutlardan biridir. Evli olmayan yetişkinlikler ve gençler için uygun bir ölçü olan 90x190 cm yataklar, boyu uzun olanlar için de kullanışlıdır. Tek kişilik yatak ölçüsünün bir büyüğü ise 90x200 cm boyutundadır.

Standart 1,5 Kişilik Yatak Ölçüsü

Bir buçuk kişilik yataklar, tek kişilik yatak ölçüsünü küçük bulanlar için tasarlanan yataklardır. Boyu uzun olanlar ile kilo fazlası olanlar için 1.5 kişilik yatak modelleri uygun bir kullanım özelliği sunar. Standart 1,5 kişilik yatak ölçüsü ise 120x200 cm’dir. Bir buçuk kişilik yatak için yine aynı ölçüye sahip baza veya karyola da seçebilirsiniz.

Standart Çift Kişilik Yatak Ölçüsü

Çift kişilik yataklar genellikle partneri ile birlikte uyuyanların tercih ettiği yatak modelidir. Çift kişilik yatak almadan önce çiftler arasında belirgin kilo farkı varsa buna uygun genişlikte çift kişilik yatak almakta fayda vardır. Standart çift kişilik yatak ölçüsü ise 160x200 cm’dir. En küçük çift kişilik yatak ölçüsü de 140x190 cm boyutundadır. Bu boyutlar haricinde 150x200 cm ve 180x200 cm’lik yatak modelleri mevcuttur. Geniş yatakta uyumak isteyenler için 180x200 cm ve üç kişinin rahatlıkla sığabileceği 200x200 cm’lik çift kişilik yataklar da tercih edilebilir.

Bebek Standart Yatak Ölçüsü

Yetişkinlikler ve gençler kadar bebekler için de doğru yatak seçimi önemlidir. Yatak boyutu da bebek yatak seçiminin önemli unsurları arasındadır. Yenidoğan bebekler ile 1-3 yaş aralığında bebeklerin doğru yatak ölçüsünde yatmaları rahat bir uyku deneyimi için gereklidir. Bebekler için belirlenen standart yatak ölçüsü ise 40x80 cm’dir. Ayrıca bebeklerin hızlı gelişim sürecine göre tasarlanan 65x95 cm ve 50x90 cm’lik yatak modelleri mevcuttur.

Çocuklar İçin Standart Yatak Ölçüsü

Çocuklar için belirlenen yatak ölçüleri, 4 yaşından başlayan yatak modellerinde görülür. Çocukların omurga gelişimi için önerilen standart yatak ölçüsü, 100x200 cm’dir. Eğer sık sık ebeveyn ile yatma durumu söz konusuysa daha geniş bir yatak ölçüsü olan 120x200 cm de ideal bir kullanım sağlar.

Doğru yatak seçiminde yatak ölçüsünü göz önünde bulundurarak konforlu bir yatma deneyimi yaşayabilirsiniz. Standart yatak ölçüsü doğrultusunda yatak odasına uygun ve kullanım kolaylığı sağlayan yatak ölçüsünü belirleyebilirsiniz.