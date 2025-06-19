Sporun ritmi, eğlencenin kalbi Antis’te atacak!

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği’, 3 - 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Girne Belediyesi, Deniz Yıldızı Yardım Derneği ve Akdeniz Spor Birliği işbirliğinde düzenlenecek olan festival kapsamında spor oyunları, konserler, sahne gösterileri, yarışmalar ve yiyecek-içecek stantları yer alacak.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek olan ‘Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği’, renkli etkinlikleri ve denizle buluşmanın keyfiyle dolu bir program sunuyor. Deniz, spor, eğlence ve müziği bir araya getirerek unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanan ‘Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği’ bu yıl; Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez gerçekleşecek olan ‘6 Km Gece Koşusuyla’ fark yaratmaya hazırlanıyor.

Plaj ve deniz müsabakalarının yanı sıra laser ve optimist yelken gösteri yarışı, yoga etkinliği, jimnastik ve dans gösterilerine ev sahipliği yapacak olan festival, Deniz Nasıfoğlu anısına düzenlenecek olan DEYAD etkinlikleri ve Gülseren Ataker anısına balık tutma yarışması dört gün sunmaya hazırlanıyor.

Belediyeden gelen etkinlik açıklamasında;

TÜM GÜN SPOR MÜSABAKALARI

Şenlik boyunca her gün deniz severler için planlanan takvimde plaj futbolu, plaj voleybolu, masa tenisi ve air badminton turnuvaları yer alacak. Ayrıca düzenlenecek olan paddle yarışları ile katılımcılar spor ve eğlenceye doyacak.

HER GECE KONSER VE DJ PERFORMANSLARI

Şenlik boyunca her gece saat 21:00’de konserler ve 22:30’da DJ performansları yer alacak. Etkinliğin ilk günü olan 3 Temmuz’da Grup Gancelli, 4 Temmuz’da Niyal Öztürk ve Dj Beste Özgül, 5 Temmuz’da Hikmet Kurtarıcıoğulları ve Dj Halil Erhan ve şenliğin son günü 6 Temmuz’da Grup Otantik sahne alacak.

MANGALLAR YANIYOR: “ETİNİ ALDA GEL” MANGAL PARTİSİ

Festivalin son günü olan 6 Temmuz’da ‘Mangallar Yanıyor: Al Etini Da Gel’ mangal partisi düzenlenecek. Dileyen katılımcılar Girne Belediyesi tarafından hazırlanan ortamda, beraberlerinde getirdikleri etin tadını, dopdolu bir program eşliğinde çıkarabilecek. Yine aynı gece saat 20:00’da düzenlenecek olan Karaoğlanoğlu Spor Kulübü Tombala Çekilişi katılımcılara eşsiz bir ortam sunacak.