CTP Milletvekili Sami Özuslu, Sporun Kıbrıs’ın kuzeyinde üvey evlat muamelesi gördüğünü ifade etti. Özuslu, spor şurası kararlarının erişilebilir olmasının önemine işaret ederek, bu kararların takip edilebilir olması gerektiğini söyledi.

Özuslu, ülkede spor bakanlığı kurulması gerektiğini belirterek, spora gereken önemin verilmesinin, gençlerin potansiyelini, özellikle bireysel branşlarda başarı alınması ve sporun yaşam tarzı haline getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

İlçelerde gerekli tesislerin olmadığını, planlama ile devlet imkanları içerisinde gereken adımların atılabileceğini ifade eden Özuslu, futbol yanında diğer alanlara da önem verilmesini istedi.

Başarılı sporculara katkı verilmesinin sevindirici olduğunu, bunu desteklediklerini ve artırılmasını istediklerini ifade eden Özuslu, belediyelerin spor altyapısına yatırımların da sürmesini temenni etti.

Özuslu,“Sporcuları dünya ile buluşturacak yeni adımların atılması büyük önem taşıyor” diyerek, yeni hedeflerin spor açısından önemli olduğunu kaydetti. Özuslu, spora gereken önemin verilmesini istedi.