Spor salonları ve bet ofisler bugün açıldı
Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 önlemleri çerçevesinde aldığı kararlar kapsamında spor salonları ve bet ofisler bugün hizmet vermeye yeniden başladı.
A+A-
Bakanlar Kurulu’nun Covid-19 önlemleri çerçevesinde aldığı kararlar kapsamında spor salonları ve bet ofisler bugün hizmet vermeye yeniden başladı.
Bet ofisleri ve spor salonları PCR yaptırmak koşuluyla bugünden itibaren yeniden hizmet verebilecek.
Karara göre, bet ofislerin kapalı alanlarının 1/3’ü çalıştırılabilecek. Bet ofislerinde yemek ve içmek kesinlikle yasak olacak.
Spor salonlarında (fitness) ise taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen salonlar kapatılabilecek.
Bu haber toplam 106 defa okunmuştur
Etiketler : bet ofis, corona, spor salon